Vierdaagsewandelaars eindelijk onderweg: 'Warmste start ooit'

Een dag later dan gepland vanwege de hitte is woensdagochtend om vier uur de 104e Vierdaagse van Nijmegen van start gegaan. Woensdag staat voor de wandelaars, onder wie duizenden Brabanders, de Dag van Wijchen op het programma.

Een van de Brabanders aan de start is de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah. Ze is net twintig minuten onderweg wanneer ze in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio enthousiast vertelt over de fantastische sfeer onderweg en de vele mensen langs de kant. "Ik hoop dat het zo blijft", zegt ze.

Natuurlijk vindt ze het jammer dat het dit jaar geen Vierdaagse, maar een Driedaagse is. Ze begrijpt het besluit van de organisatie om de eerste dag te schrappen echter zonder meer. "Steeds als ik nu Nijmeegse Driedaagse hoor, doet het echter een klein beetje pijn", vertelt ze ook.

'Een uitdaging'

Deze woensdag wordt de tocht voor de deelnemers volgens het weeradviesteam van de Vierdaagse 'een uitdaging', want het kwik loopt op naar rond de 30 graden. Dit met een hoge luchtvochtigheid. Volgens weerman Wouter van Bernebeek beleefde de Vierdaagse sowieso de warmste start ooit. "Bijna tropisch in het holst van de nacht", zo schrijft hij op Twitter.