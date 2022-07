Snikhete zomer maar in dit buitenbad kan niet meer gezwommen worden

De buitenbaden van openluchtzwembad Staalbergven in Oisterwijk blijven de hele zomer dicht. Er kan deze zomer alleen in het gelijknamige vennetje gezwommen worden. Dat laat de gemeente Oisterwijk woensdag weten nadat uit onderzoek is gebleken dat er in de leidingen bij zowel het recreatiebad als het wedstrijdbad kleine scheurtjes zitten.

Het Staalbergven meldde in april al dat in het grondwater een verhoogde waarde van chloride was aangetroffen. Nu blijkt dat het deze zomer niet meer gaat lukken om op een goede en veilige manier alle baden open te laten gaan, zo schrijft de gemeente. Het repareren van de scheurtjes gaat hiervoor te veel tijd kosten.

Toekomst van het bad

Om het zwembad echt toekomst te geven, is grootschalige renovatie nodig. De plannen hiervoor wil het gemeentebestuur in het nieuwe jaar aan de gemeenteraad presenteren. Maar door het acute probleem met de leidingen kunnen de zwembaden deze zomer dus al niet meer open.

Geen makkelijk besluit, zegt wethouder Dion Dankers. "Het viel ons zwaar om deze keuze te moeten maken. Omdat we weten dat veel inwoners hier erg graag komen." De gemeente heeft volgens hem 'verschillende belangen tegen elkaar moeten afwegen'. "Die van de bezoeker, maar ook die van de natuur. We kiezen ervoor om nu een pas op de plaats te maken. Als we open gaan, willen we dat ook goed doen en niet met aanpassingen of met risico voor de natuur."

Een euro

Zwemmen in het ven kan deze zomer dus wel. Ook kunnen bezoekers gebruikmaken van de ligweide, het zandstrand, de speeltuin en de horecavoorziening met terras. Hiervoor geldt een symbolisch toegangsprijs van een euro. Het Staalbergven is open bij een temperatuur van 20 graden of hoger.

