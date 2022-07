Farmers Defence Force mag met 1 tractor demonstreren bij Vierdaagse

Farmers Defence Force (FDF) mag vrijdag met één tractor, 50 demonstranten en een koelwagen naar de Nijmeegse Vierdaagse komen om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat is een compromis. Het oorspronkelijke plan, om met 500 tractoren naar de finish van het wandelevenement te komen, werd door burgemeester Hubert Bruls via een noodverordening verboden.

Farmers Defence Force stapte daarop naar de rechter om die noodverordening van tafel te krijgen. De angst voor ongeregeldheden die de demonstratie met zich mee zou brengen, was volgens FDF-voorman Mark van den Oever onterecht. "Wij willen vreedzaam demonstreren en hebben niks te maken met de escalaties tijdens eerdere boerenprotesten", beweerde hij.

"Dan kun je elke demonstratie wel vooraf gaan verbieden omdat er misschien beroepsdemonstranten op af komen die op de vuist willen gaan", zo betoogde Van den Oever woensdag bij de rechtbank in Arnhem.

Te druk in de stad

Volgens een jurist van de gemeente is het die dag gewoon veel te druk in de stad om zoveel tractoren toe te laten. "Dat kan leiden tot opstoppingen en dat kan kwaad bloed zetten, waardoor het uit de hand kan lopen", zei de jurist van de gemeente Nijmegen.

Eerder overleg tussen de gemeente en FDF liep vast omdat de protestgroep volgens de gemeente niet wilde praten over een demonstratie zonder trekkers. "Minder dan 450 trekkers was niet bespreekbaar. Het konden er zelfs wel 700 worden. Dat is onmogelijk", zei de jurist van de gemeente.

Compromis

Tijdens de zitting bleek dat er onder druk van de rechter toch onderhandelingsruimte was. FDF stelde voor met slechts twee tractoren en honderd demonstranten verder van de finishstraat te gaan staan. Uiteindelijk werd een compromis bereikt met één trekker, vijftig demonstranten en een koelwagen om van daaruit boerenproducten uit de delen aan lopers en publiek.

Het verbod om met meer landbouwvoertuigen naar Nijmegen te komen, blijft van kracht.