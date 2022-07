Zwaargewonde toezichthouder Smèrrig toch niet geduwd: 'Ongelukkige val'

De toezichthouder die afgelopen weekend zwaargewond raakte na een val van een vlot op festival Smèrrig in Den Bosch, is toch niet geduwd. Dat maakte de politie woensdag via Twitter bekend. Volgens de politie is de vrouw door onbekende oorzaak gevallen en daardoor zwaargewond geraakt.

De 50-jarige vrouw hield toezicht op het gebruik van een vlot. Ze liep bij de val, waarbij ze in het water belandde, diverse botbreuken op. Of ze ook het bewustzijn verloor, is niet bekend. De vrouw is geopereerd in het ziekenhuis. De politie deed dinsdag een getuigenoproep. Ook wilde ze weten wie de vrouw geduwd zou hebben. Uit het politieonderzoek blijkt dat er sprake is van een ongeluk. De vrouw is niet van het vlot geduwd, maar ongelukkig gevallen. Daardoor raakte ze zwaargewond. Festival Smèrrig werd zaterdag en zondag gehouden op en rond het Engelermeer. LEES OOK: Zwaargewonde toezichthouder festival Smèrrig vermoedelijk van vlot geduwd