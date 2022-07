Jumbo boekt meer omzet doordat La Place weer open mocht

Supermarktconcern Jumbo in Veghel heeft in het eerste half jaar meer omzet geboekt. Dat kwam vooral door restaurantketen La Place weer open mocht na de coronalockdown, maar ook door de opening van nieuwe winkels in België. Ondertussen zit de Jumbo nog altijd met een immens groot personeelstekort: ruim 5300 vacatures moeten nog ingevuld worden.

Bijna een kwart (22 procent) van alle boodschappen die in Nederland gekocht worden komen uit de Jumbo. In totaal werd van januari tot en met juni een kleine 5,5 miljard euro omgezet. Een jaar eerder was dat nog net geen 5,4 miljard euro.

Uitdagend

Algemeen directeur Frits van Eerd is tevreden met de cijfers. “De eerste weken van 2022 hadden we nog te maken met beperkende coronamaatregelen en daarna met de gevolgen van de situatie in Oekraïne.” Hij noemt de omstandigheden uitdagend.

La Place had veel last van de coronacrisis. Inmiddels gaat het volgens Jumbo weer de goede kant op met hun restaurant. De omzet bedraagt 51 miljoen euro. Bovendien opende La Place nieuwe vestigingen waaronder één in de Amerikaanse staat Californië.

Vacatures

Jumbo wil ook meer supermarkten openen. In België zijn nu 21 Jumbo's en daar moeten er dit jaar nog zes bij komen. Ook in Nederland wil Jumbo nog steeds groeien. Dat gebeurt niet alleen met nieuwe winkels, maar ook door winkels te verbouwen.

De groei zou volgens deskundigen nog wel onder druk kunnen komen door een groot personeelstekort. Een maand geleden meldde Omroep Brabant al dat er zo'n 5300 vacatures openen staan. Dat aantal is licht gestegen.

