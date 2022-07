Op bezoek bij Jeroen Dijsselbloem: 'Mijn moeder geloofde er niet in'

Eindhoven krijgt een burgemeester die straks op de fiets door de stad rijdt. Iemand die het over ‘ons moeder' heeft en die in het stadion van PSV de wedstrijden gaat volgen. En ondertussen zijn contacten in Den Haag en Brussel aanspreekt om miljoenen los te weken voor Brainport. Verslaggever Rogier van Son ging op bezoek bij de nieuwe burgemeester van Eindhoven: Jeroen Dijsselbloem.

Midden in de natuur in Wageningen staat het huis van Jeroen Dijsselbloem. Daar woont hij samen met zijn vrouw. Hun twee zoons zijn het huis uit. Hier geen deurbel maar een ouderwetse klopper om aan te geven dat je er bent.

Binnen een jaar moeten ze naar Eindhoven verhuizen. “We hebben stiekem al op Funda gekeken. Een beetje voorpret. We zoeken een leuk huis met een tuin, want we hebben een hond.”

Nog even ruimt hij snel met zijn vrouw de ontbijtbordjes op en dan mogen we binnen filmen. “Welkom, willen jullie koffie?”, vraagt hij gastvrij. Dijsselbloem oogt ontspannen. De spanning is eraf. Want dinsdag kreeg hij eindelijk duidelijkheid nadat de gemeenteraad voor hem gekozen had. “Het laatste uur zit je in onzekerheid. Wat gaat er gebeuren? Ik had echt geen idee.”

Eindhoven sprak vooraf de voorkeur uit voor een vrouw. Het werd een man. “Mijn moeder van 89 zei: ‘Het wordt een vrouw. Vergeet het maar.' Ze was er somber over. Ik zei dat ik het toch ging proberen omdat ik het heel graag wilde. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het af te wegen.”

Zijn doel is om twee termijnen te blijven, twaalf jaar in totaal. “Je hebt tijd nodig om de stad echt te leren kennen.”