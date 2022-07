Jeroen Dijsselbloem is geen vrouw, 'maar zo iemand laat je niet schieten'

Burgemeester in spe Jeroen Dijsselbloem wordt met open armen ontvangen in Eindhoven. Zijn geboortestad ziet in hem dé droomkandidaat die nog eens een extra slinger kan geven aan het economische en sociale vliegwiel. Maar een ding is hij zeker niet: een vrouw.

Een vrij unieke profielschets was het startsein voor de zoektocht naar de opvolger van Jorritsma. Daarin werden eigenschappen genoemd als charismatisch, verbinder en tentakels richting Brussel, Den Haag en de wijken. Maar nog opvallender: Er werd vaak gesproken over 'zij' en 'haar'. Eindhoven deed nadrukkelijk een oproep aan vrouwen om te solliciteren voor de hoogste functie op het stadhuis. Maar het werd een man. "Ik heb hard gehuild", grapt Anne Veenstra, maar ze is tegelijkertijd ook bloedserieus. Ze startte destijds een petitie voor de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad. "Dit is echt een gemiste kans. Dijsselbloem is een prima vent, maar ik denk dat die zeven kandidaten beter waren geweest."

"Ik schaam me als echte Eindhovenaar."

Ze doet er nog een schepje bovenop. "Eindhoven is wat dat betreft echt de minst innovatieve stad. Ik schaam me als echte Eindhovenaar dat wij nog nooit een vrouw als burgemeester hebben gehad." Rector Claire Arts van het Eckartcollege ziet dat anders. “Ik snap dat ze de voorkeur hadden voor een vrouw, maar als er dan iemand komt met deze kwaliteiten, dan moet je daarvoor gaan. Hij heeft een groot netwerk, in zowel Brussel als in Den Haag. Daarnaast is hij een doorpakker, hij zegt waar het op staat.”

"Hier is het bewijs dat je groot wordt op het Eckart."

Dijsselbloem bracht zijn pubertijd door op het Eckartcollege en behaalde er zijn vwo-diploma. Op ‘zijn’ school zijn ze apetrots. “Onze slogan is: ‘Je wordt groot op het Eckart’. Nou hier is het bewijs”, grapt de rector. “We zijn hem altijd blijven volgen. En als er een lustrum werd gevierd, was hij van de partij. Wij zijn supertrots.” Ook bij Brainport vinden ze zijn voordracht ‘geweldig nieuws’. “Jeroen Dijsselbloem is thuis in innovatie. Bovendien brengt hij een schat aan bestuurlijke ervaring mee die ons kan helpen bij de regionale, nationale en internationale ambities van Brainport”, vertelt Paul van Nunen. Hij is directeur van de Stichting Brainport waar Jeroen Dijsselbloem als burgemeester straks automatisch voorzitter van wordt. “We kijken enorm uit naar de samenwerking.”

"Ik heb hem leren kennen als een bevlogen mens.“

ASML-topman Peter Wennink is ook blij met de keuze voor Dijsselbloem. “Een goede keuze voor deze regio die voor grote uitdagingen staat, vooral op het gebied van huisvesting, infrastructuur en voorzieningen. Als de sterkste groeimotor van Nederland heeft Brainport Eindhoven sterk leiderschap nodig. We werken veel samen in de regio en daar past Jeroen Dijsselbloem goed bij.” Hij zat al eerder met hem aan tafel. “Ik ken Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de adviescommissie Nationaal Groeifonds. Ik heb hem leren kennen als een bevlogen mens. Hij is transparant en eerlijk, luistert goed en is daarbij ook doortastend en besluitvaardig.“

"Hij vertelde dat PSV zijn favoriete voetbalclub is."