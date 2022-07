Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven

Jeroen Dijsselbloem (56) wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Hij volgt John Jorritsma op, die in september stopt. De naam van de nieuwe burgemeester werd dinsdagmiddag gepresenteerd vlak na een speciale besloten raadsvergadering.

Eindhoven zocht een nieuwe burgemeester nadat John Jorritsma (65) vorig jaar aankondigde te stoppen. Zijn eerste termijn loopt in september af en hij wilde deze niet verlengen.

Strenge burgemeester Jorritsma

De kandidaat werd dinsdag achter gesloten deuren besproken. De raad had de keuze uit twee kandidaten. Wie de nummer 2 is, wordt in principe niet bekendgemaakt.

Aftredend burgemeester Jorritsma sprak de raad meerdere keren streng toe. "Alles wat zo dadelijk besproken wordt is strikt geheim. Als iemand hier iets lekt, doe ik direct aangifte. Het zou een schande voor de kandidaten, de raad en de stad zijn als hieruit wordt gelekt. Dat geldt ook voor uw beste vriend, vriendin of partner."

Schat aan ervaring met Dijsselbloem

Zelfs het verlaten van de zaal werd tijdens de besloten vergadering verboden, zo waarschuwde Jorritsma voorafgaand. "Als iemand nog naar het toilet wil, kan dat nu. Want ik sta niet toe dat u tussendoor de zaal verlaat. Het klinkt heel bot en hard, maar het is nu eenmaal zo."

Uiteindelijk toverde de vertrouwenscommissie PvdA'er Jeroen Dijsselbloem als nieuwe burgemeester uit de hoge hoed. Hij is geboren in Eindhoven en brengt een schat aan ervaring mee naar de Brainportregio. Zo was hij eerder minister van Financiën in het kabinet-Rutte ll en voorzitter van de Eurogroep, het overleg tussen de ministers van Financiën. In 2017 nam hij afscheid van de landelijke politiek.

Via een liveverbinding zou de toekomstig burgemeester voorgesteld worden aan de raad. Maar dat ging niet helemaal goed.