7 vrouwen en 11 mannen willen de nieuwe burgemeester van Eindhoven worden

Zeven vrouwen en elf mannen doen een gooi naar het burgemeesterschap van Eindhoven. Onder de sollicitanten zijn er vijftien wethouder of burgemeester (geweest). Dat heeft de commissaris van de Koning, Ina Adema, donderdag laten weten.

De overige drie sollicitanten werken in de particuliere sector of hebben een vrij beroep. Zij zijn wel in de politiek actief of hebben een bestuurlijk beroep.

Eindhoven hoopt op vrouw

Eindhoven zoekt een nieuwe burgemeester nadat John Jorritsma vorig jaar aankondigde te stoppen. Zijn termijn loopt na de zomer af.

In een onlangs gepresenteerde profielschets voor de nieuwe burgemeester werd opvallend vaak gesproken over 'zij' en 'haar'. Daaruit blijkt dat Eindhoven nadrukkelijk een oproep deed aan vrouwen om te solliciteren voor de hoogste functie op het stadhuis.

Lef en charisma

Verder lag er nog een groot eisenpakket op tafel. Zo moet de nieuwe burgemeester korte lijntjes hebben met zowel Brussel en Den Haag als de wijken in de stad. Daarnaast moet hij of zij charisma en zelfvertrouwen hebben, maar zeker ook lef om de lat nog hoger te durven leggen voor de Brainportregio.

De Eindhovenaren hadden liever zelf hun burgemeester gekozen, zo bleek uit onderzoek van Newcom dat Omroep Brabant in april liet uitvoeren. Bijna zeven op de tien mensen in Eindhoven is voor een gekozen burgemeester.

Van wethouder Yasin Torunoglu tot Guus Meeuwis

Enkele namen die zij graag zien als nieuwe burgervader zijn oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff, afgetreden PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen, Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu en Guus Meeuwis.

De sollicitatiegesprekken zijn in juni en juli. Uiteindelijk maakt de vertrouwenscommissie, die bestaat uit raadsleden, de keuze. Deze voordracht moet formeel gezien daarna nog voorgelegd worden aan de minister van Binnenlandse Zaken.

In september wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven geïnstalleerd.

