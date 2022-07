FC Eindhoven moet opnieuw beginnen, maar wil ambities niet bijstellen

FC Eindhoven was de verrassing van afgelopen seizoen. De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie verloor daardoor veel basisspelers. Trainer Rob Penders moet dus opnieuw beginnen, maar ziet ook voordelen aan het succesvolle jaar. “We zijn wat aantrekkelijker.”

De club aan de Aalsterweg wil dit seizoen het liefst het kunststukje van afgelopen seizoen herhalen, maar hoe realistisch is dat? FC Eindhoven verloor zo’n zes basisspelers en dus is de vraag wat er verwacht mag worden van de Eindhovenaren.

“We moeten ambitie blijven tonen”, vertelt Rob Penders na de verloren lichtstadderby tegen PSV. “We moeten niet in paniek raken na een 5-0 nederlaag tegen PSV. Ik heb er vertrouwen in dat we over een aantal weken klaar zijn voor de competitie. We willen weer meedoen om de play-offplekken.”

Hoe anders klinken deze worden dan ongeveer een jaar geleden. Toen sprak Penders de woorden uit dat ze het beter wilden doen dan het jaar daarvoor (plek 15). Het geeft aan dat het afgelopen seizoen de club goed heeft gedaan.

“We zijn als club wat aantrekkelijker. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld Naoufal Bannis voor ons heeft gekozen.” De spits komt voor een jaar over van Feyenoord maar had meerdere opties.