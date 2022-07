Bijna genoeg huizen voor statushouders: kijk hier hoe jouw gemeente 't doet

Brabant heeft in de eerste helft van dit jaar huizen gevonden voor 1825 statushouders. Daarmee voldoet de provincie bijna aan de opdracht: het hadden er 1923 moeten zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Gemeenten verwachten wel dat het in de tweede helft van dit jaar een stuk moeilijker wordt om de taakstelling te halen.

Brandbrief Dat het huisvesten van statushouders in Brabant zo goed gaat, is opvallend. Eind 2021 stuurde de commissaris van de Koning Ina Adema nog een brandbrief naar gemeenten met het klemmende verzoek meer woningen beschikbaar te stellen. Toen kampte Brabant nog met een forse achterstand van 1700 statushouders. Gemeenten gingen voortvarend aan de slag en met resultaat.

Asielzoekers worden statushouders zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Tilburg

De gemeente Tilburg doet het al een aantal jaren opvallend goed. In juni liep de gemeente voor op de zogenoemde taakstelling. Volgens een woordvoerder komt dat doordat er goede afspraken zijn gemaakt met de woningcorporaties. Zij reserveren elk jaar een hoeveelheid woningen speciaal voor statushouders.

Daarnaast heeft Tilburg veel één- en tweepersoons appartementen tot haar beschikking én heeft de gemeente een uitzonderlijk grote hoeveelheid sociale huurwoningen. Ook heeft de gemeente 200 plekken gereserveerd als tussenvoorziening.

Een tijdelijke plek, om de doorstroom uit asielzoekerscentra makkelijker te maken. Ook in de tweede helft van dit jaar gaat Tilburg weer als een speer. Op 1 augustus is alweer voor 76 statushouders ene plek gevonden, vertelt de woordvoerder.

Breda

De gemeente Breda heeft juist wel moeite met het vinden van geschikte woningen. Volgens een woordvoerder moeten de achterstanden die de gemeente nu nog heeft voor april 2023 zijn ingelopen.

Het grootste probleem in Breda is de algehele woningnood. "Vorige maand bijvoorbeeld hebben 2000 mensen interesse getoond in 1 woning en de woningen waar we wel over beschikten sloten onvoldoende aan bij mensen op de wachtlijst."

Den Bosch

In Den Bosch gaat het heel goed met de huisvesting. Dat komt onder meer omdat de gemeente hier al rekening houdt met 'nareizigers', gezinsleden van de statushouder. Die groep die later komt is dus makkelijk te plaatsen, zonder dat dat extra woningen vraagt.

Ook is in Den Bosch een kleinschalige opvang voor minderjarige statushouders gerealiseerd. "Daarmee is het ons gelukt om met relatief weinig woningen een voorsprong op de taakstelling te realiseren en daar zijn we trots op", zegt de gemeente.

Eindhoven

In de eerste helft van dit jaar heeft Eindhoven keurig aan de taakstelling voldaan. Wel zijn er voorzichtige zorgen over de tweede helft.

"In Eindhoven is er net als in andere delen van Nederland een enorme krapte op de woningmarkt. Die druk loopt verder op, onder meer door de vluchtelingen uit Oekraïne en de extra opvang van vluchtelingen uit Ter Apel." In Eindhoven moet je het langst wachten op een sociale huurwoning: 8,6 jaar in de stad en 7,8 jaar in de regio.

Bernheze

Een beetje een vreemde eend in de bijt, maar wel een pluim waard. Bernheze heeft namelijk met nog twee andere Brabantse gemeenten (Asten en Baarle-Nassau) al helemaal voldaan aan de taakstelling tot het einde van dit jaar.

Volgens de gemeente komt dat vooral omdat er heel goed gekeken wordt wat de statushouder nu nodig heeft, maar ook later. Zo stelde de gemeente een eigen pand beschikbaar om een groot gezin in te huisvesten, toen er geen vergelijkbare woning beschikbaar bleek.

Bernheze geeft wel toe dat de druk op de woningmarkt ook gewoonweg minder groot is. In Bernheze duurt het gemiddeld een half jaar voor je een geschikte huurwoning hebt gevonden. In Den Bosch loopt die wachttijd al snel op tot drie jaar. In Breda en Eindhoven moet je daar nog langer op wachten.