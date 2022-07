Joyce redt oververhit kalfje van de dood: 'Het stond te hijgen als een gek'

Het hart van dierenliefhebster Joyce huilde, toen ze dinsdagmiddag een oververhit kalfje ontdekte in een wei in Drimmelen. Samen met een vriendin en haar dochter zette ze alles op alles om het arme dier te redden. "Het kon niet eens meer drinken." Voor een schaap kwam de hulp te laat.

Het was groot toeval dat Joyce dinsdag überhaupt door het Brabantse dorp reed. "Wij komen eigenlijk uit Rotterdam. Maar we zijn gek op kringloopwinkels. Nu had ik op Marktplaats een hartstikke leuk vloerkleed gevonden, dat we op konden halen in Geertruidenberg. Eigenlijk vond ik het veel te warm, maar mijn vriendin haalde me over om toch die kant op te rijden."

Zo gezegd, zo gedaan. "Maar voor we terug naar huis zouden gaan, wilden we nog even langs tweedehandswinkel Sellavie in Made." Zo kwam het dat het stel het landweggetje in Drimmelen passeerde. Daar was het Joyce' vriendin Danitsja die het kalfje in de wei zag staan. "Kijk wat schattig, riep ze. Nou houd ik enorm van dieren, dus ik zei dat ze moest stoppen. Ik wilde hem aaien."

Maar eenmaal bij het kalfje aangekomen, zag ze dat het er slecht aan toe was. Op het filmpje dat Joyce maakte, is te zien hoe het dier duidelijk in paniek staat te hijgen. "Het was oververhit. Dus terwijl mijn vriendin de dierenambulance belde, ben ik als een gek langs de deuren gaan rennen voor hulp. Maar niemand was thuis."