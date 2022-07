112-nieuws: gewonde na kettingbotsing • kilo hennep verstopt in snorfiets

00.55

Naast een trapveldje aan de Elisadonk in Roosendaal is woensdagavond laat een elektrische scooter in vlammen opgegaan. De brand werd rond elf uur ontdekt. Bij aankomst van de brandweer stond de scooter al volledig in lichterlaaie. De brandweer heeft de scooter geblust. Een 112-correspondent vermoedt dat het gaat het om een scooter van Go Sharing. Die zijn deze maand in gebruik genomen in Roosendaal. Hoe de brand kon ontstaan wordt onderzocht.