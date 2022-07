Druk op ziekenhuizen blijft hoog door corona: 'Wachtlijsten nog niet weg'

Er is nog steeds een stijgende lijn te zien in het aantal patiënten met corona in de Brabantse ziekenhuizen. "Op dit moment wordt vijf procent van de zorgcapaciteit ingezet voor coronapatiënten", zegt ziekenhuisbaas Bart Berden, namens alle ziekenhuizen in de provincie. "Onze wachtlijsten voor niet acute operaties zijn mede hierdoor nog niet weggewerkt. Maanden wachten op een nieuwe heup is nog steeds gebruikelijk."

Waar eerder deze week het RIVM meldde dat het hoogtepunt van het aantal coronabesmettingen bereikt leek, is Bart Berden somberder. "Het aantal ziekenhuisopnamen loopt altijd twee weken achter op het aantal coronabesmettingen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de ziekenhuisopnamen nu nog stijgen. Maar ik denk ook dat ze nog langer blijven stijgen dan nu gedacht."

Druk op de ziekenhuizen

Op dit moment liggen er 142 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen met corona waarvan vijf op de IC. Daarnaast liggen er 32 patiënten in het ziekenhuis die verdacht worden van een coronabesmetting. "Het is altijd lastig om te zeggen of patiënten dóór corona of mét corona zijn opgenomen", nuanceert Berden gelijk deze cijfers. "Grofweg kun je zeggen dat de helft van al deze patiënten met een andere reden zijn opgenomen en dan uit voorzorg ook positief blijken te testen. Het komt ook voor dat patiënten in het ziekenhuis besmet raken, dat kun je nooit helemaal voorkomen."

Ondertussen zijn er ook nog steeds veel personeelsleden van de ziekenhuizen ziek. "Ook dit helpt niet om de wachtlijsten van de uitgestelde zorg weg te werken. Ik denk wel dat we nu langzaam richting een stabiel aantal corona-opnamen gaan. Hopelijk gaan daarna de cijfers weer dalen."

Testen bij de GGD

Het lijkt een tegenstrijdig bericht, omdat het aantal positieve tests dat wordt afgenomen bij de GGD juist met 11 procent daalde. Maar in het rioolwater is te zien dat het aantal besmettingen nog steeds toeneemt. Mogelijk begint het nu wat af te vlakken. "Dat betekent waarschijnlijk dat lang niet alle mensen met een besmetting zich nog laten testen bij de GGD", zegt ziekenhuisbaas Bart Berden. "Dit zou dan die daling bij de GGD verklaren, waar de rioolcijfers stijgen."

Bart Berden constateert dat we corona steeds meer behandelen als een griep. "We doen thuis een testje. Als die positief is gaan we lang niet meer naar de GGD, maar blijven thuis uitzieken zonder officiële notering. Het gewone leven lijkt ook weer gewoon zijn gang te gaan. Als ziekenhuisbaas kijk ik wel een beetje met gemengde gevoelens naar evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse en Tilburgse kermis, maar ik ben toch vooral blij dat weer leuke dingen kunnen doen."

Nieuwe najaarsvariant

Ook is Bart Berden 'gelukkig' met de omikronvariant die weliswaar snel rondgaat maar voor de meesten niet heel ziekmakend is. "Het blijft wel spannend wat er in het najaar gebeurt als iedereen weer terug is van zijn vakanties in het buitenland en zich misschien een nieuwe variant aandient, maar voor nu hoop ik dat de meesten hun leven weer gewoon kunnen leven."