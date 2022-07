Autorijden en de lucht zuiveren, dat kan met een filter van TU/e-studenten

Auto’s die tijdens het rijden de lucht zuiveren. Dat is wat studenten van de TU Eindhoven met een nieuwe vinding voor ogen hebben. Ze presenteren donderdag een auto met filters die vervuilende stoffen uit de lucht halen.

Het filter zit in de auto onder de motorkap, aan beide kanten bij de voorwielen. Tijdens het rijden komt de buitenlucht er doorheen. “In het filter zit een speciale korrel. Aan die korrel plakt de CO2. We richtten ons nu op die specifieke stof, maar we willen ons ook gaan richten op andere vervuilende stoffen, zoals stikstof,” zegt Nikki Okkels (20) van het studententeam.

Het filter zou zomaar eens in de toekomst in de auto’s gebruikt kunnen worden, zo denken de studenten. “Auto’s stoten stoffen in de lucht uit die zorgen voor de opwarming van de aarde. Het gaat met name om auto’s op benzine, diesel en LPG. Door deze stoffen met ons filter uit de lucht te halen, wordt de opwarming van de aarde tegengegaan.”

Speciale laadpaal

Na 320 kilometer zit het filter vol. Het legen gebeurt bij een door de studenten speciaal ontworpen laadpaal. “Hierin zit een verwarmingselement zodat de CO2 loskomt van de korrel. Op deze manier kunnen we CO2 afvangen en gebruiken voor andere doeleinden waar het wel geschikt voor is. Of opslaan onder de grond zodat het niet meer in de atmosfeer terechtkomt.”

Ook voor elektrische auto’s is dit filter nuttig. “Tijdens de productie van elektrische auto’s wordt nu best wel wat CO2 uitgestoten. Met dit filter kun je die uitstoot tijdens de productie compenseren. En als je tijdens het laden van je auto geen zonne-energie, windenergie of andere duurzame bronnen van energie gebruikt, laad je niet ‘groen’. Dan gebruik je stroom van het net die ook van kolencentrales kan komen. Met deze filters kun je dit ook compenseren.”

In alle auto's

Er is nog geen interesse vanuit de auto-industrie getoond, maar dat kan wel eens veranderen denkt student Okkels. “Als we dit concept kunnen uitwerken zodat het efficiënter werkt, zou er zeker interesse zijn. Nu vangen we twee kilogram CO2 per jaar af. We kunnen in de komende jaren naar zestien kilo per jaar gaan. Dat zou een vooruitgang betekenen.”

Het team met 35 studenten is hoopvol. “Ik hoop dat dit filter in de toekomst in alle auto’s wordt verwerkt zodat we gezamenlijk helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat kan op een supermooie manier met dit filter.”