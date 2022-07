Flexibel bouwen voor ouderen en spoedzoekers: 'Dat is wat we nodig hebben'

Bouwbedrijf Heijmans gaat 500 appartementen bouwen bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch: appartementen van sociale huur tot dure koop en commerciële zorgwoningen voor ouderen. Dat laatste sluit volgens hoogleraar Peter Boelhouwer goed aan op de woonbehoefte, maar er kan meer gedaan worden voor kwetsbare groepen op de woningmarkt: "Een schreeuw om flexibel wonen."

Evie Hendriks Geschreven door

Provinciebestuurder Erik Ronnes van Ruimte en Wonen gaf vorige week aan dat de focus het komende jaar ligt op het bouwen van flexwoningen. Hiermee zou een grote groep kwetsbare woningzoekers geholpen zijn: spoedzoekers,

gescheiden mensen,

(ex-)studenten,

expats,

statushouders,

mantelzorgers die in de buurt moeten wonen

en met name ouderen. Vorig jaar werden er in Brabant zo'n 13.000 huizen gebouwd. Dat is ook het streven van dit jaar. Maar zijn al deze huizen en vooral de zogenaamde flexwoningen wel wat we nodig hebben?

"Minder voor starters bouwen, meer voor ouderen."

Volgens hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer is het bouwen voor kwetsbaren op de woningmarkt de snelste manier om uit de crisis te komen. "We zijn al te laat met bouwen. Daarom moeten we onderscheid maken tussen flexibel bouwen en structureel bouwen. "Ik zou minder voor starters bouwen en meer voor ouderen. Vooral woonvormen tussen zelfstandig wonen en een verzorgingstehuis in." De hoogleraar sluit zich dus aan bij het doel van de provincie. "De procedures en bouwvergunningen voor flexwoningen zijn vaak sneller rond. Zo kunnen de kwetsbare groepen zo snel mogelijk in een huis zitten. Dan heb je misschien wat minder comfort maar er is nu eenmaal een grote behoeft."

"Fabriekswoningen zijn snel en efficiënt."

Huizen die voor een deel in de fabriek zijn gemaakt, vindt Boelhouwer een goed voorbeeld van flexibel bouwen. "Deze fabriekswoningen zijn snel en efficiënt." Gemeentes en de provincie kunnen volgens hem ook meer oog hebben voor bestaande huizen. "Het moet makkelijker worden om huizen te splitsen zodat grote huizen door meer mensen bewoond kunnen worden. In deze huizen is dan wel een goede mix van bewoners en een vorm van toezicht nodig, want in sommige steden heeft dit voor overlast gezorgd." Boelhouwer is al met al tevreden over de bouwstrategie van provincie en gemeentes, al ziet hij ook beren op de weg. "De bedoeling is goed, maar er moet sneller gebouwd worden. En dat is lastig door de stijgende materiaal- en andere kosten en de ingewikkelde regelgeving."

"Logisch om voor starters te bouwen."