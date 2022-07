1/2 2,5 uur per dag in de trein om wethouder te zijn in Helmond

Arno Bonte zit dagelijks 2,5 uur per dag in de trein om heen en weer te reizen tussen Rotterdam en Helmond waar hij wethouder van klimaat is. Hij wil in Rotterdam blijven wonen en dat gependel heeft hij ervoor over, boven op de lange dagen die hij als wethouder al maakt. "Als ik 's avonds een lange commissievergadering heb, wil ik soms dat ik alvast thuis was."

Waarom koos hij dan toch voor Helmond? "Ze waren op zoek naar een wethouder met ervaring op het gebied van energietransitie en klimaatbeleid. In Rotterdam ben ik bezig geweest met het vergroenen van de stad en energie duurzamer opwekken. De afgelopen jaren hebben we meer dan een miljoen ton koolstofdioxide (CO2) bespaard."

Of hij ooit een echte Helmonder wordt, is nog zeer de vraag. "De komende vier jaar ben ik zeker van plan om in Rotterdam te blijven wonen. Ik ben er geboren en getogen en mijn hele sociale leven ligt hier."

Bonte was wethouder in de Maasstad, maar hij hoefde niet lang na te denken toen partijgenoten van GroenLinks in Helmond hem vroegen om wethouder te worden.

Helmond heeft veel projecten die Bonte prikkelden om de overstap te maken. "Deze regio loopt voorop op het gebied van wonen en mobiliteit. Er is één project dat me echt over de streep heeft getrokken en dat is de wijk van de toekomst hier gebouwd wordt. Gebouwd van hergebruikt materiaal en rekening houdend met de natuur, ontworpen samen met de bewoners."

Diezelfde opdracht ligt er voor hem in Helmond. "Het is een wat versteende stad. Er zijn veel wijken waar weinig bomen staan, waar weinig groen is. Zeker in het centrum."

De Helmondse mentaliteit spreekt de Rotterdamse Arno Bonte ook aan. "Rotterdammers zijn heel direct. Een niet-lullen-maar-poetsenmentaliteit. Dat zie je in Helmond ook."

Bonte vindt dat hij niet meer met argwaan wordt bekeken. "In het begin was de oppositie in de gemeenteraad heel kritisch, maar dat mag je ook van een oppositie verwachten. Inmiddels gaat het debat gewoon over de inhoud. De mensen in de stad hebben me echt een warm welkom gegeven en waren bereid me alles uit te leggen en te laten zien."

Ook de lange treinreis is de wethouder inmiddels gewend. "Ik heb mijn dagroutine een beetje moeten aanpassen. Ik las aan de keukentafel vaak alvast de krant en de stukken, dat doe ik nu in de trein. En als het in de gemeenteraad een latertje wordt, ga ik niet op mijn horloge kijken om nog een trein te halen. Dan blijf ik gewoon en overnacht ik in Helmond in een hotel."