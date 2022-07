Zeldzame hoppen broeden zeker twee kuikentjes uit

Een paartje hoppen heeft in het beschermde natuurgebied Leenderbos, niet ver van Eindhoven, zeker twee jongen uitgebroed. Volgens de provincie is dat uniek. Het is pas het vijfde hopnest in Nederland in bijna vijftig jaar.

Het is het derde jaar op rij dat er een succesvol broednest wordt gevonden. De provincie en Staatsbosbeheer hopen dat de hoppen zich nu weer echt gaan vestigen in het zuiden van Nederland. Vorig jaar werden in het Leenderbos op meerdere plaatsen al zingende hoppen gehoord. Boswachter Bjorn Alards zag dit jaar voor het eerst een hoppaartje in het uitgestrekte bosgebied. Zo'n anderhalve maand later ontdekte hij het nest van het koppel en de week daarop vlogen de jonge hoppen uit.

"Zou jaarlijks terugkerende broedvogel kunnen worden."