Veel klachten bij Inspectie over huisartsenpraktijken van Co-Med

Bij de Inspectie Gezondheidszorg zijn al twintig klachten binnengekomen over drie huisartsenpraktijken in de Haagse Beemden in Breda. Nadat vier huisartsen het afgelopen jaar met pensioen gingen, zijn hun praktijken overgenomen door de landelijke organisatie Co-Med. Die heeft geen huisartsen in dienst en werkt alleen met waarnemers, maar die kunnen ze nu niet vinden. Daardoor zijn de praktijken tot september alleen open voor spoedzorg.

Een zere knie, huidziekte of een keelontsteking? 9000 patiënten in de Haagse Beemden moeten nog tot september wachten tot ze daarvoor de huisarts kunnen bezoeken.

Co-Med nam vorig jaar de huisartsenpraktijk Donk van de gepensioneerde dokter Pelgrom in Breda over. In juli van dit jaar volgden de praktijken van dokter Stoopendaal en die van het huisartsenpaar Van der Steen en van der Steen-Janssen, die allen in praktijk Kroeten zaten.

Sindsdien lukt het patiënten zelden of nooit om een huisartsassistente aan de lijn te krijgen. Als het wel lukt kunnen ze geen afspraak krijgen. 9000 patiënten hebben deze week een brief gekregen van Co-Med waar in staat dat zowel bij Donk als Kroeten alleen spoedzorg geboden wordt tot september. Die brief is ondertekend door de manager huisartsenzorg van Co-Med. Die is niet bereikbaar.

Opvallend genoeg ontkent Guy Vroemen, directeur van Co-Med dat er problemen zijn. "Er wordt bij Medisch Centrum Donk gewoon reguliere zorg geboden", stelt hij. Wanneer hij door Omroep Brabant meerdere keren geconfronteerd wordt met citaten uit de deze week verstuurde brief reageert hij geïrriteerd. "Ik zeg u toch, er is gewoon reguliere zorg. Wij hebben geen tekort aan artsen. Nee, u kunt niet van me verwachten dat ik die brief erbij pak."

Overbelaste telefoonlijn

Vroemen erkent dat de patiëntenlijn overbelast is, maar wijst met de beschuldigende vinger naar de huisartsen die in juli stopten. "Die hebben zonder overleg met ons een brief aan de patiënten gestuurd, waarin stond dat ze geen vaste huisarts meer hadden. Toen ging iedereen bellen, er ontstond paniek. Als het op de praktijk druk is, wordt de lijn overgenomen door ons landelijk patiëntencentrum in Slotervaart en zelfs daar konden ze de stroom telefoontjes niet aan."

Bij Kroeten wordt wel alleen spoedzorg geboden tot september, erkent Vroemen. "Maar dat is heel normaal. Er is landelijk een huisartsentekort en het is vakantie. Er zijn wel meer praktijken die zo werken."

Geen vast gezicht

Ook is het normaal dat bij Co-Med geen huisartsen meer in vaste dienst werken, stelt hij. "De zorg verandert. Patiënten zullen eraan moeten wennen dat een praktijk geen vast gezicht meer heeft."

Aan inschrijfkosten krijgt een arts, afhankelijk van de leeftijd van de patiënten in de praktijk, tussen de 17 en 47 euro per kwartaal. Voor de 9000 patiënten die bij de verschillende Co-Medpraktijken staan ingeschreven krijgt de organisatie dus minstens 6 ton, nog zonder dat een patiënt gezien is. Per consult komt daar een vergoeding bovenop.

Maar is de praktijk Donk nu wel of niet alleen open voor spoedeisende zorg? Vroemen blijft zeggen dat er ook reguliere zorg verleent wordt, maar de assistente ter plekke stelt dat de brief klopt. Alleen spoedeisende zorg. "We hebben momenteel te weinig huisartsen", zegt ze terwijl om haar heen overal telefoons rinkelen.

Klachten bij Inspectie

Dat is ook wat patiënten Co-Med verwijten. In hoog tempo worden praktijken overgenomen, terwijl geen zorg geboden kan worden. Eerder regende het al klachten over de werkwijze van Co-Med in Noord-Holland. Een woordvoerder van de Inspectie Gezondsheidszorg daarover: "We zijn daar met hen over in gesprek en nemen ook de klachten over Breda mee in die gesprekken."