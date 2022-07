'Het is Co-Med alleen om geld te doen, ze spelen met mensenlevens'

Doodziek is ze ervan. Letterlijk en figuurlijk. Vanwege een chronische ziekte probeert de Bredase Anita van den Kieboom al twee weken in contact te komen met de huisartsassistente. Tevergeefs. De praktijk van haar oude huisarts werd 1 juli overgenomen door de landelijke organisatie Co-Med en sindsdien is het mis.

Co-Med heeft geen huisartsen in dienst en werkt alleen met waarnemers. Die zijn er niet genoeg. "Ik probeer al twee weken te bellen, maar krijg steeds een gesprekstoon. Mijn ambulant begeleider heeft ook geprobeerd te bellen voor intercollegiaal overleg met de arts, maar krijgt ook geen gehoor. Ik ben echt bang. Ik heb veel huisartsenzorg nodig. Ze spelen echt met de levens van mensen," zegt Anita.

Ze is niet de enige patiënt die moeite heeft in contact te komen of een afspraak te maken met de huisartsenpraktijk. Op een besloten Facebookforum klagen meerdere mensen hierover. Binnen een paar weken kwamen er twintig klachten binnen bij de Inspectie Gezondheidszorg.

Overnames

Co-Med nam vorig jaar de huisartsenpraktijk Donk van de gepensioneerde dokter Pelgrom in Breda over. In juli van dit jaar volgden de praktijken van dokter Stoopendaal en die van het huisartsenpaar Van der Steen en van der Steen-Janssen, die allen in praktijk Kroeten zaten.

9000 patiënten hebben deze week een brief gekregen van Co-Med waar in staat dat tot september alleen spoedzorg geboden wordt.

"Mijn medicijnen lagen niet bij de apotheek", vertelt Anita die hierdoor wordt getroffen. "Ze hebben de praktijk gebeld maar konden ook geen contact krijgen. Kijk, geen kwaad woord over de assistentes en artsen die voor Co-Med werken. Die doen hun best. Maar het bedrijf had gewoon deze praktijken niet over moeten nemen als ze geen personeel hebben."

Minstens 6 ton

Ze denkt dat er financiële motieven zijn. Aan inschrijfkosten krijgt een arts, afhankelijk van de leeftijd van de patiënten in de praktijk, tussen de 17 en 47 euro per kwartaal. Voor de 9000 patiënten die bij de verschillende Co-Medpraktijken staan ingeschreven krijgt de organisatie dus minstens 6 ton, nog zonder dat een patiënt gezien is.

Anita: "Het gaat ze alleen om geld. Ik heb ook contact gehad met mijn zorgverzekeraar. Het zorgteam zou voor een oplossing zorgen. Opeens werd ik gebeld, ze hadden van Co-Med te horen gekregen dat het al opgelost was, maar ik had nog geen arts gezien."

Ook tegen Omroep Brabant zegt Co-Med directeur - ondanks de brief die alle patiënten ontvangen hebben - dat er geen problemen zijn. Anita: "Ik las dat en werd er zo boos over. Ik raak hiervan in paniek. Ik heb nu bijvoorbeeld van de wijkverpleegkundige een B12-spuit gekregen die ik nodig heb, maar die doet dat maar één keer. Een andere arts kan ik ook niet krijgen. Ik sta ergens op de wachtlijst, maar er zijn nog 500 wachtenden voor me. En bij andere artsen kun je niet ééns op de wachtlijst komen."

Bezorgde artsen

Enkele huisartsen die voor Co-Med werken, hebben aan hun patiënten laten weten bezorgd te zijn over de chaos en te willen stoppen bij het bedrijf. Ook de Bredase huisarts Rien Frankenhuis (65) maakt zich zorgen. Hij gaat over een paar maanden met pensioen en wilde absoluut niet dat zijn praktijk overgenomen wordt door Co-Med.

"Het is lastig om een opvolger te vinden, maar als je goed zoekt en tijdig begint, kan het wel. Ik wil dat mijn patiënten in goede handen zijn. Als huisarts moet je je patiënten kennen. Ik zie door bedrijven als Co-Med mijn hele vak naar de verdommenis gaan."

Bij Co-Med werken ze niet met vaste huisartsen maar met waarnemers. De kern van het huisartsenvak is dat je wel een vaste huisarts hebt, zo zegt Frankenhuis. "Als ik een patiënt zie, ken ik zijn hele historie en de historie van zijn familie. Co-Med weet dat niet. Het bedrijf is geen goed zorgverlener. Het biedt niet eens palliatieve zorg, daar huren ze weer een ander bedrijf voor in."

