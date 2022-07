Tristan deed speciaal onderwijs en krijgt daarom nu pas zijn diploma

Na maanden ploeteren, hebben de examenleerlingen van het Aventurijncollege in Bergen op Zoom eindelijk hun diploma gekregen. De scholieren van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) moesten langer wachten dan gewone middelbare scholieren. Dat komt omdat ze ook mondelinge examens moesten doen. “Terwijl ik nog moest leren, waren andere middelbare scholieren al geslaagd.”

Maar die mondelinge examens worden pas acht tot twaalf weken na de schriftelijke examens afgenomen. Lang wachten dus en dat vindt 4TL-leerkracht Diana Rijnberg-Mies best een probleem. “Het is erg moeilijk voor de leerlingen om al die tijd gemotiveerd te blijven, zeker als ze zien dat anderen al geslaagd zijn.”

Om ervoor te zorgen dat de lesstof in de tijd tussen het schriftelijke en het mondelinge examen niet wegzakte, organiseerde de school wel vrijwillige lesdagen. Dan kregen leerlingen extra uitleg over examenvakken en hoorde ze wat hen te wachten zou staan tijdens het mondelinge examen. “Maar die dagen vielen tegelijkertijd met de introductiedagen van mijn nieuwe studie,” zucht Tristan. “Op het laatst werd het steeds meer. Ik moest echt gaan blokken.”

Dat merkte Tristan Feijtel (16) uit Halsteren ook. De jongen met ADHD had weinig motivatie meer om te leren. “Terwijl ik nog moest leren, waren andere middelbare scholieren al geslaagd. Overal zag ik vlaggen hangen.” Dat zorgde bij hem voor veel stress.

Wiskunde was een helse klus voor hem. “Mijn voorgevoel was slecht en op mijn schriftelijke examen haalde ik uiteindelijk maar een 4,9." Gelukkig kon hij zijn eindcijfer tijdens zijn mondelinge examen proberen op te krikken. Hier haalde hij uiteindelijk een 7,5 voor. "Een 6,2 gemiddeld dus!”

Hij is blij dat hij eindelijk zijn uitslag heeft en kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn schooltijd. “Als ik niet naar het Aventurijncollege was gegaan, had ik de druk niet aangekund,” aldus Tristan. Volgend schooljaar gaat hij elektrotechniek studeren.

Het Aventurijncollege is inmiddels met vijf andere vso-scholen in Nederland bezig met een pilotproject. Dit moet ervoor zorgen dat hun leerlingen in de toekomst hun examenuitslag tegelijkertijd met het reguliere onderwijs krijgen.