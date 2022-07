Met zwaailichten en loeiende sirenes ging Karlijn naar haar gala op school

Karlijn had donderdag de dag van haar leven. Ze had wijkagent Marjon gevraagd of die haar tijdens haar laatste schooldag op SBO De Brigantijn, een school voor speciaal onderwijs in Deurne, naar het gala zou willen rijden waar de eindmusical zou worden opgevoerd.

"Voor ons bijzondere meisje wilden wij graag bijzonder vervoer", legt moeder Melanie uit. "Het is een verzoekje waar we zeker niet altijd aan kunnen voldoen", reageert de wijkagent op Instagram. "Maar voor Karlijn hebben wij een uitzondering gemaakt."

"Jullie hebben haar een bijzondere ervaring gegeven."

Samen met collega Luc haalde ze Karlijn op en zette hij haar af bij de feestlocatie. Met zwaailichten en loeiende sirenes. De ouders van Karlijn zijn verguld dat de agenten dit hebben willen doen. "Ons meisje heeft genoten van begin tot eind! Zo ontzettend bijzonder en het is haar zo gegund! Jullie hebben haar een bijzondere ervaring gegeven, waar nog lang over verteld gaat worden."

