Quinte en Indy strijden voor gelijkheid op school: 'Ik ben wie ik ben'

“Ik ben wie ik ben en dat mag ook gewoon. Het is goed dat je dat van jongs af aan leert en niet in een hokje geduwd wordt”, vindt middelbare scholier Quinte. Daarom zet zij zich samen met Indy en nog een tiental andere leerlingen op het Newman College in Breda in voor voor LHBTQ+-leerlingen. Maar dat kan niet iedereen waarderen.

Homoseksualiteit en genderidentiteit is een hot topic onder jongeren. Dat blijkt ook uit ons onderzoek . 1 op de 5 Brabanders zegt bereid te zijn om in gesprek te gaan met tegenstanders van de LHBTQ+-gemeenschap. Bij jongeren ligt die bereidheid een stuk hoger dan bij de oudere generaties. In de leeftijdscategorie 18-24 jaar geeft 36% van de Brabanders aan bij te willen dragen aan het verhogen van de acceptatie. Bij 65-plussers is dat 17%.

Ruim honderd Brabantse scholen hebben zo'n GSA. Ze organiseren onder andere Paarse Vrijdag op de tweede vrijdag van december. “Iedereen wordt dan gevraagd om paars te dragen. Het maakt niet uit wie je bent, we zijn allemaal gelijk”, legt Quinte uit. “Het zorgt ervoor dat iedereen zich verbonden voelt. Je gaat mensen zien waarvan je niet gedacht had dat die het ook supporten”, vult Indy aan. Een massa op een positieve manier, vinden ze.

Quinte en Indy zitten bij de GSA op hun school, een ‘gender & sexuality alliance’. Simpel gezegd een club leerlingen uit alle jaarlagen en niveau’s die bij elkaar komt om te praten en zich actief in te zetten voor de LHBTQ+-leerlingen op de school. “Niet iedereen kan met zijn ouders of broers en zussen praten, dus vinden we elkaar hier”, legt Indy uit. "Er zijn leerlingen die thuis niet uit durven te komen door bijvoorbeeld geloof. We praten daar dan over met zijn allen en laten ze weten dat ze hier wel veilig zijn", aldus Quinte.

Toch kan niet iedereen op school hun inzet waarderen. “Bijvoorbeeld begin van het jaar hadden we een bijeenkomst. De deuren zijn altijd gesloten, voor onze privacy en de rust. Iemand trok de deur open en riep: homo’s!”, blikt Quinte terug. Ze haalt haar schouders op. “Ik maakte er maar een geintje van: op zich klopt dat wel ja.” Niet fijn voor de groep waar de jongeren zichzelf juist kwetsbaar naar elkaar opstellen. “Ik kan wel zeggen dat het me niet boeit, maar je denkt wel dit had niet gehoeven”, aldus Indy.

Op Paarse Vrijdag maakte een groepje leerlingen de paarse versieringen bewust kapot en werden jongeren in paarse kleding uitgelachen of uitgescholden. Er is dan een lokaal waar de leerlingen terecht kunnen. "Ze kunnen dan hun verhaal kwijt en we geven ze even afleiding, als het nodig is ondernemen we actie."

"Hun mening telt ook, maar dit is een hele kinderachtige vorm van tegengas", vindt Quinte. Ze sprak na de dag met een ander GSA-lid met de rector. "Om aan te geven dat de school niet honderd procent accepterend was. Door het aan te kaarten hebben we hopelijk een verschil gemaakt."