Reinier de Ridder behoudt zijn wereldtitel MMA na keihard gevecht met Rus

Reinier de Ridder uit Breda heeft met succes zijn wereldtitel MMA verdedigd. In Singapore versloeg hij de Rus Vitaly Bigdash.

Voor het gevecht was de Brabander al vol vertrouwen. “Voor mij is hij gewoon de volgende die eraan gaat.” Geen misplaatste arrogantie. Tot nu toe wist De Ridder al zijn vijftien wedstrijden als prof te winnen. Daar kwam vrijdag de zestiende bij.

Daardoor behoudt de Bredanaar zijn wereldtitel in het middengewicht bij MMA-organisatie ONE Championship. Naar verwachting hebben tientallen miljoenen kijkers de clash live gezien. De wedstrijden van ONE worden namelijk in meer dan 150 landen uitgezonden.

LEES OOK: Reinier verdedigt wereldtitel MMA tegen Rus: 'De volgende die eraan gaat'