Man aangehouden na dood zwemmer, zou slachtoffer niet geholpen hebben

Een 53-jarige man uit Den Bosch is vrijdagavond aangehouden, omdat hij een eveneens 53-jarige Bosschenaar eerder die middag in hulpeloze toestand zou hebben gelaten bij een plas aan de Jan Heijmanslaan. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De twee mannen waren allebei aan het recreëren bij het IJzeren Kind toen het slachtoffer rond halfvier in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Vermoedelijk werd hij onwel. De politie onderzoekt of de verdachte alles heeft gedaan om de zwemmer te helpen.

Sectie

De inmiddels gealarmeerde hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen, hij is ter plekke overleden. De verdachte is voor verder onderzoek vastgezet in het politiebureau. Sectie op het slachtoffer moet uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak is.

