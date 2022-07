Weer melding van schot in de lucht in Tilburg, huls gevonden

De politie deed zaterdagnacht onderzoek rond het Paletplein in Tilburg na een melding dat iemand daar in de lucht geschoten zou hebben. Op straat werd een huls gevonden. Er zou volgens de politie niemand gewond zijn geraakt.

Van degene die zaterdagnacht het schot in de lucht gelost zou hebben, is geen signalement bekendgemaakt.

Beroving

Een week geleden was er ook al in de lucht geschoten in Tilburg. Toen liep iemand vrijdagnacht met een vuurwapen door het centrum van de stad. Hij schoot in de lucht in de Burgemeester Brokxlaan en aan het Dudokhof. Twee jonge mannen werden door de man bedreigd met het wapen en beroofd.

Deze 28-jarige man kon een dag later worden aangehouden. Zijn vuurwapen bleek een zogenoemd alarmpistool.

