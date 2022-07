Fans van populaire Eritrese zanger veroorzaakten flinke opstoot in Tilburg

De menigte die zaterdagavond een opstootje veroorzaakte bij een Eritrees feest in Tilburg kwam voornamelijk uit Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ze waren afgekomen op een optreden van de populaire Eritrese zanger Kiros. Zijn concert in het partycentrum Seven Hills aan de Zevenheuvelenweg was volledig uitverkocht. Fans die niet meer naar binnen mochten richtten hun frustratie die avond op de politie die meerdere charges moest uitvoeren om alles te kalmeren.

Eigenaar Ahmed Boudaid van het Tilburgse partycentrum zegt dat hij de politie al eerder die avond had opgeroepen, omdat hij zag dat de groep die buiten moest blijven te groot werd om door zijn eigen beveiligers in bedwang gehouden te worden.

"Fans probeerden over hekken te klimmen."

Volgens hem ging het om 300 tot 400 fans die voor de zanger naar Tilburg waren gekomen. “Ze kwamen in groepen van ongeveer twintig personen, veel van hen waren dronken”, zegt hij. Ahmed Boudaid was bang dat hij het met zijn eigen beveiligers niet aan zou kunnen. De politie vond ingrijpen op dat moment niet nodig, maar adviseerde wel om de muziek zachter te zetten. “Toen de mensen buiten in de gaten kregen dat ze bijna niets meer konden horen van het concert, drongen ze steeds verder naar voren en probeerden over de hekken te klimmen.” De partycentrumeigenaar zag zich genoodzaakt om de politie opnieuw op te roepen.

"Agenten werden met glas bekogeld."

Die bracht versterking mee uit Den Bosch en Eindhoven. Ook werden er politiehonden ingezet. En dat had effect, zag Ahmed Boudaid. “Volgens mij is iemand zelfs in zijn bil gebeten door een politiehond.” De sfeer was volgens hem heel grimmig en agressief, vooral richting de politie. “Agenten werden zelfs met glas bekogeld.” Het was niet zijn idee geweest om de Eritrese zanger uit te nodigen, benadrukt Ahmed Boudaid. “Wij doen hier alleen bruiloften.” Het concert was georganiseerd als alternatief voor een bruiloftsfeest dat al was vastgelegd, maar op het laatste moment vanwege een relatiebreuk moest worden afgelast. “De familie wilde de kosten die ze gemaakt hadden beperken door dit optreden van Kiros. De afspraak was dat er maximaal tweehonderd gasten mochten komen. Daar heeft de familie zich ook aan gehouden.”

"Blij dat niemand ernstig gewond is."

Boudaid vermoedt dat het nieuws over het optreden van de zanger zich via social media verspreid heeft in het buitenland. “Kiros is zelf gevlucht en wordt gezien als een Eritrese verzetsheld. Ze hebben hem vanuit Italie, waar hij woont, over laten komen voor dit concert.” Het publiek ging volgens ‘helemaal uit zijn dak’. “Mensen vielen zelfs flauw.” Ahmed Boudaid is blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Maar iets dergelijks hoopt hij niet meer mee te maken. LEES OOK: Eritrees feest in Tilburg loopt uit de hand, agenten bekogeld met stenen