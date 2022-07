Marianne Vos sprint net naast de eerste gele trui in Parijs

Het is Marianne Vos zondagmiddag niet gelukt de eerste gele trui in de Tour de France voor vrouwen te veroveren. Tijdens de eerste etappe in Parijs was de Nederlandse Lorena Wiebes haar te snel af.

Het was een rit met start bij de Eiffeltoren en daarna de uit de Tour voor mannen bekende rondjes over onder meer de Champs-Élysées. Daar lag ook de finish, waar Wiebes, die rijdt voor Team DSM, haar favorietenrol volledig waarmaakte. Ze versloeg Vos, die de sprint vroeg was aangegaan. De Belgische Lotte Kopecky werd derde. Vogezen

Maandag volgt opnieuw een vlakke rit. Er wordt gekoerst van Meaux naar Provins. De Tour voor vrouwen eindigt volgende week zondag met een zware bergrit in de Vogezen. De start van de Tour de France voor vrouwen is voor Vos en alle andere wielrensters een droom die uitkomt. De rittenkoers wordt voor het eerst sinds 1989 georganiseerd. “Het gaat nu echt gebeuren”, stelde Vos eerder tevreden vast. Handtekeningenactie

Vos was een van de initiatiefnemers die bijna tien jaar geleden begonnen met een handtekeningenactie om de Tour de France voor vrouwen weer terug op de agenda te krijgen. Door geldgebrek hield het in 1989 op. Gesteund door maar liefst 70.000 handtekeningen kregen Vos en de anderen de Tour terug. LEES OOK: Marianne Vos streed jaren voor Tour de France die nu eindelijk begint