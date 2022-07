Danny van Poppel sluit Tour de France af met 5de top-10 klassering

Danny van Poppel is zondag zevende geworden in de slotetappe van de Tour de France. Het is de vijfde top-10 klassering van de sprinter uit Moergestel. Van Poppel is na het afstappen van Steven Kruijswijk en Mathieu van der Poel de enige Brabander die Parijs heeft gehaald.

Op de Champs-Élysées in Parijs moest het sprinterskorps zondag haar hoofd buigen voor de Belg Jasper Philipsen, die zijn tweede Touretappe won. Nederlander Dylan Groenewegen werd tweede. Van Poppel werd dus zevende, op ruime afstand van de winnaar.

Het is vijfde keer dat de 28-jarige renner van BORA-hansgrohe deze Tour in de top-10 eindigt. Met deze top-10 plaatsen werd Van Poppel zevende in het puntenklassement Vooral in het eerste etappes van de wielerronde was Van Poppel meermaals dichtbij een ereklassering.

Zo werd hij:

vierde in etappe 2

tiende in etappe 3

zevende in etappe 4

vijfde in etappe 15

en dus zevende in etappe 21

Van Poppel is de enige Brabantse renner die Parijs dit jaar haalde. Steven Kruijswijk en Mathieu van der Poel stapten eerder in deze ronde af.

Winnaar

De Deen Jonas Vingegaard won zondag definitief de Tour. De klassementsrenner van Jumbo-Visma moest in zijn gele trui alleen nog finishen in Parijs. Vanaf halverwege de Tour nam hij de gele trui over van de Sloveen Tadej Pogacar. Van Poppel eindigde op ruim 4,5 uur als 109de in het algemeen klassement.