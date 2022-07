Het blijft onrustig in Osse Schadewijk, dit keer gaat auto in vlammen op

In de Schadewijk in Oss, waar de afgelopen tijd diverse huizen zijn beschoten, is zondagnacht een auto in vlammen opgegaan. Deze auto was geparkeerd aan de Doctor Hoebenstraat.

De brand werd rond twee uur 's nachts ontdekt. De brandweer uit Berghem heeft de auto geblust, maar kon niet voorkomen dat er weinig van overbleef.

Beveiligingscamera's

De politie onderzoekt de autobrand. Aan de gevel van het huis waar deze auto voor geparkeerd was, hangen beveiligingscamera's. Of daarop iets te zien is wat de politie kan helpen bij het onderzoek, is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat er hier een auto door brand wordt verwoest. Op 4 november vatte een bestelbus vlam en op 20 december vorig jaar ging een auto in vlammen op.

Onrustig

Het is al anderhalve week onrustig in de Osse Schadewijk. In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 juli werd daar een huis aan de Merelstraat onder vuur genomen. De bewoner van dit huis was een week eerder overleden. Daarom hielden buurtbewoners rekening met een vergissing.

Vorige week woensdagochtend werd opnieuw een huis aan de Merelstraat beschoten en donderdagnacht werden buurtbewoners van de Vijversingel opgeschrikt. Toen werd ook daar een huis onder vuur genomen.

Tussendoor werd ook een huis aan de Veekraal beschoten, dat is een eindje buiten de Schadewijk.

Verband

Tussen de vier schietpartijen in Oss die in een week tijd plaatsvonden, is mogelijk een verband. Dat liet burgemeester Wobine Buijs vorige week weten. "De politie vermoedt dat de mensen van wie de huizen beschoten zijn allemaal een relatie met elkaar hebben."

