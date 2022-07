Verband tussen reeks schietpartijen in Oss: 'Personen aan elkaar te linken'

Tussen de vier schietpartijen in Oss die in een week tijd gebeurden, is mogelijk een verband. Dat laat burgemeester Wobine Buijs weten. "De politie vermoedt ook dat de mensen van wie de huizen beschoten zijn allemaal een relatie met elkaar hebben." Ze zegt de zorgen vanuit de buurt heel goed te begrijpen.

In de nacht van donderdag op vrijdag is een huis aan de Vijversingel in Oss beschoten. De voordeur raakte beschadigd, maar niemand raakte gewond. Het is de vierde keer in een week tijd dat er in deze wijk een huis wordt beschoten.

Precies een week geleden werd een huis aan de Merelstraat onder vuur genomen. De bewoner van dit huis was een week daarvoor overleden. Het gaat hier volgens de burgemeester dan ook om een vergissing. Een nacht later werd een huis aan de Veekraal beschoten en woensdagochtend was het opnieuw raak bij een huis aan de Merelstraat.

Verschillende hulptroepen zetten zich volgens haar in om de situatie in de buurt op te lossen. "Samen met de politie proberen we zo snel mogelijk dit geweld te stoppen. Alle aandacht en inspanning van alle hulptroepen is gefocust op deze situatie. In principe is het wel zo dat dit gerichte beschietingen waren, dus de kans dat er iets met omstanders in de buurt gebeurt, is beperkt. Maar dat de buurt bang is begrijp ik heel goed."

Komende tijd worden volgens Buijs 'meerdere oogjes' in het zeil gehouden. Vooral in de nachten. "Het zal voor de burger niet altijd zichtbaar zijn, maar we focussen ons echt op de plekken waar dit gebeurd is. Er zijn meer agenten, boa's en straatcoaches op straat en er zijn bijvoorbeeld camera's opgehangen op de plek waar twee keer is geschoten."