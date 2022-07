Weer geschoten op een huis in Oss, al vierde keer in een week tijd

In Oss is donderdagnacht rond twee uur weer een huis beschoten. Dit keer was het raak aan de Vijversingel. Dit is in dezelfde wijk als waar de afgelopen dagen twee andere huizen beschoten zijn. Het vierde beschoten huis bevindt zich aan de Veekraal, een eindje verderop.

De voordeur van het beschoten huis aan de Vijversingel is beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Of er een verband is met de eerdere beschietingen in Oss wordt onderzocht, laat de politie weten.

Reeks beschietingen

Precies een week geleden begon de reeks beschietingen. Toen werd een huis aan de Merelstraat onder vuur genomen. De bewoner van dit huis was een week daarvoor overleden. Daarom hielden buurtbewoners rekening met een vergissing.

Een nacht later was het raak bij het huis aan de Veekraal en woensdagochtend werd opnieuw een huis aan de Merelstraat beschoten.

'Ze stoppen pas als er iemand dood is'

Buurtbewoners vragen zich af of er een verband is tussen de beschietingen en de dood van de 23-jarige Mo. Hij werd in april op het Leeuwerikhof, vlakbij zijn huis, doodgeschoten terwijl hij op zijn scooter zat. Het Leeuwerikhof bevindt zich in dezelfde buurt als de beschoten huizen aan de Merelstraat en de Vijversingel.

Sommige buurtbewoners willen vanwege de beschietingen het liefst zo snel mogelijk uit hun wijk verhuizen. "Hier laten ze het niet bij. Ze stoppen pas als er iemand dood is."

Om er voor te zorgen dat inwoners zich weer veiliger gaan voelen in hun buurt, beloofde burgemeester Wobine Buijs meer boa's, straatcoaches en politie in te zetten. Verder komen er camera’s te hangen in de Merelstraat.

