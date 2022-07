Schietpartijen in Oss: camera's moeten buurt veiliger maken

Er komen camera’s te hangen in de Merelstraat in Oss. Dat besluit heeft de gemeente donderdag genomen, nadat er in die straat voor de tweede keer in vijf dagen op een huis werd geschoten.

“Omdat twee schietpartijen op dezelfde plek waren, hebben we gezegd dat het goed is om er voorlopig camera’s te plaatsen”, licht burgemeester Wobine Buijs toe. Woensdag liet de gemeente al weten dat er extra boa’s, politie en straatcoaches ingezet worden. Wanneer de camera’s opgehangen worden, is nog niet duidelijk. Op dit moment wordt onderzocht wat de beste plek is. De voorkeur gaat uit naar een lantaarnpaal. Verband tussen schietpartijen

Oss wordt dit jaar geteisterd voor schietpartijen. Vorige week werd er nog geschoten op een huis aan de Veekraal. In april overleed Mo, een 23-jarige Ossenaar, nadat hij zittend op zijn scooter werd neergeschoten. Dat gebeurde om de hoek bij de Merelstraat. De vraag blijft of er een verband is tussen de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. “Ik denk dat veel mensen speculeren over een mogelijk verband", zegt Buijs. "Ik kan daar natuurlijk niks over zeggen. Ik neem aan dat de politie dat ook onderzoekt." Op de vraag of de dodelijke schietpartij van april ook onderdeel is van het onderzoek, antwoordt de burgemeester: “Ik denk dat er altijd wordt gekeken of er patronen te ontdekken zijn bij geweldsincidenten.” LEES OOK: Is 'maffiabuurt' in Oss het toneel van een bendeoorlog? Een overzicht Opnieuw een schietpartij in Oss, de derde in een week tijd