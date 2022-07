Opnieuw een schietpartij in Oss, de derde in een week tijd

In de Merelstraat in Oss is woensdagochtend opnieuw een huis beschoten. Het is derde schietpartij binnen een week in Oss. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. De schoten werden gelost rond halfzeven, meldt de politie.

In de omgeving van de schietpartij wordt gezegd dat in het beschoten huis bekenden wonen van de 23-jarige Mo. Die werd in april op het Leeuwerikhof doodgeschoten, even verderop. Een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen en zegt later vandaag met meer informatie te komen over mogelijke verbanden.

Buurtbewoners reageren geschokt op de zoveelste schietpartij in de buurt. “Jonge gastjes waar we ons liever niet mee willen bemoeien”, vertelt een buurtbewoner. Een tweede bewoner vindt dat het tijd wordt voor actie. “De gemeente moet iets gaan doen", zegt hij. De bewoner van het huis zou op vakantie zijn.

Meerdere schietpartijen

Het is de tweede keer in een week tijd dat er in de Merelstraat werd geschoten. Afgelopen donderdag was een huis doelwit. De bewoner van dat beschoten huis was een week ervoor overleden. Een buurtbewoner ging uit van een vergissing, vertelde ze aan Omroep Brabant.