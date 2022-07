Jeroen Dijsselbloem is op huizenjacht in Eindhoven: dit zijn 5 kanshebbers

Jeroen Dijsselbloem heeft al stiekem op huizensite Funda gekeken nu hij terugkeert naar de stad waar hij opgroeide. De aankomend burgemeester van Eindhoven vertelde vorige week uitgebreid aan Omroep Brabant hoe zijn wensenlijst eruit ziet. We helpen hem graag een handje met de huizenjacht en zetten vijf kanshebbers op een rij. "Op de fiets naar het stadhuis."

Evie Hendriks Geschreven door

Villa van een oud-collega

Een grote tuin voor de hond is misschien wel de belangrijkste eis voor het toekomstige huis van Dijsselbloem. De kinderen zijn de deur uit, dus het huis hoeft niet groot te zijn maar de hond heeft wel ruimte nodig. Dat krijgt hij voor iets meer dan twee miljoen euro aan de Ministerlaan in Eindhoven, een passende straatnaam voor Dijsselbloem als oud-minister van Financiën. Vertrouwd als hij is met slimme deals kan de nieuwe burgemeester misschien nog wat afdingen bij zijn voormalige Haagse collega Henk Krol. De oud-lijsttrekker van 50Plus vertrekt naar Spanje en bezit deze riante villa. Misschien verkoopt hij het wel aan zijn Haagse oud-collega?

Een flinke villa met een flink stuk grond (foto: CATO makelaars).

Na een drukke dag kan de burgemeester heerlijk dobberen (foto: CATO Makelaars).

Of Dijsselbloem dezelfde smaak heeft als Henk Krol is nog maar de vraag (foto: CATO Makelaars).

Tussen de mensen in Woensel-West

Een villa ligt wat verder uit het stadscentrum en dat ziet Dijsselbloem niet helemaal zitten. Hij wil graag een benaderbare burgemeester zijn die tussen de mensen leeft. In deze jaren 30-woning leeft hij voor vier en een halve ton midden tussen de rasechte Eindhovenaren in de volksbuurt Woensel-West. Een extra pluspunt is de dertien meter diepe tuin waar de hond op het gras kan razen.

Het huis staat in een echte volksbuurt (foto: Huis-o-Theek Makelaars).

Het huis heeft een diepe tuin waar de hond los kan (foto: Huis-o-Theek Makelaars).

Een typisch jaren 30-huis vlakbij het centrum (foto: Huis-o-Theek Makelaars).

Op de fiets naar het stadhuis

Over de busbaan naar het werk rijden, heeft deze toekomstige burgemeester niet voor ogen. "Het liefst fiets ik door het centrum naar het stadhuis", vertelde Dijsselbloem toen verslaggever Rogier van Son hem bezocht. Fietsen is bij dit appartement niet nodig want het ligt drie minuutjes lopen van het stadhuis af. En wie wil er nou niet wonen aan de Paradijslaan? Dat kan als de burgemeester er een half miljoen voor over heeft. Enige minpuntje is dat de hond het moet doen met een balkon. Het groene en bosrijke Anne Frank-plantsoen ligt daarentegen op vier minuutjes lopen.

Dijsselbloem wenste een huis dat niet al te groot is (foto: CATO Makelaars).

Geen tuin maar wel een balkon (foto: CATO Makelaars).

De hond kan mee uit in het nabijgelegen park (foto: CATO Makelaars).

Toezicht op de stad en favoriete voetbalclub

Na een jeugd in Eindhoven heeft Dijsselbloem zijn liefde voor PSV nooit losgelaten. Zo bekende hij aan Omroep Brabant dat er altijd een PSV-miniatuurauto op zijn bureau stond, ook bij lastige gesprekken over geldzaken. Nu hij terugkomt naar de stad, hoopt hij veel wedstrijden van zijn favoriete club te bezoeken. Als hij in dit appartement in de Lichttoren boven de parkeergarage de Witte Dame gaat wonen, loopt hij in tien minuutjes naar huis vanaf het stadion. En kijkend door het raam kan hij op grote hoogte toezicht houden over de hele stad, dat mag wel iets meer dan acht ton kosten.

Het loft zit in het appartementencomplex in de Lichttoren (foto: Honders/Alting Makelaars).

De hond moet genoegen nemen met een dakterras (foto: Honders/Alting Makelaars).

De master bedroom heeft uitzicht op het balkon (foto: Honders/Alting Makelaars).

Om de hoek bij ons mam

Dijsselbloem gaf eerder toe dat zijn Brabantse accent is weggezakt door de jaren heen. Toch is het voor hem altijd ‘ons mam’ gebleven. Die bezoekt hij regelmatig in Son, wat nu helemaal een eitje wordt. Een burgemeester die buiten zijn gemeente woont kan natuurlijk niet, maar om toch dichtbij zijn moeder te wonen en binnen de grenzen van de stad te blijven, moet hij in het Sprookjesbosch zijn. Deze straat in de wijk Blixembosch-Oost grenst aan Son. Het huis van iets minder dan vijf ton heeft een grote tuin waar de hond kan spelen en de burgemeester na een drukke dag met de beentjes omhoog kan zitten.

Het huis staat in de straat Sprookjesbosch (foto: Makelaar Van Uffelen).

Een grote tuin vol loungeplek (foto: Makelaar Van Uffelen).

Een knus huis voor Dijsselbloem en zijn vrouw maar er is ook ruimte voor logés (foto: Makelaar van Uffelen).

Verslaggever Rogier van Son was vorige week op bezoek bij Dijsselbloem in Wageningen.