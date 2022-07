Buren hoorden klap voor explosie winkel Helmond: 'We zagen een steekvlam'

De buren van de verwoeste Vanalleswa-winkel in Helmond werden zondagnacht wakker van harde klappen. "We hoorden hoe er met een steen een ruit werd ingeslagen. Toen we naar buiten keken, zagen we twee mensen in donkere kleren."

De ravage bij Vanalleswa, een outletzaak, is bij daglicht goed te zien. De pui van de zaak is bij de explosie weggeblazen. De buren denken dat er een explosief bij de winkel naar binnen is gegooid. "Daarna zagen we een steekvlam en hoorden we een heel harde klap."

Waarom de winkel doelwit is, is hen een raadsel. "We begrijpen er niets van. Dit is gewoon een kledingwinkel, er is niets te halen."

'Dit is wel even schrikken'

Bij de explosie raakte niemand gewond. Wel ontstond er brand. De appartementen boven de winkel werden door de brandweer ontruimd. Volgens de politie ging het om zo'n tien bewoners.

Rob Haver heeft een kledingzaak tegenover Vanalleswa. Ook hij staat te kijken van de ravage. "Dit is wel even schrikken", stamelt hij. "Het was een mooi pand. Ik meen dat Vanalleswa hier nu twee jaar in zit. Eerder zat daar de Wereldwinkel. Echt hartstikke zonde."

Zwarte schermen

Maandagochtend zijn er zwarte schermen voor de winkel van Vanalleswa gezet. Er lijkt niets uit de winkel te zijn weggenomen. Volgens mensen in de buurt was er een opheffingsuitverkoop.

De omgeving van de winkel is afgezet. Winkels naast Vanalleswa lijken bij de explosie geen schade te hebben opgelopen. Alleen is een parasol verwoest. Of deze winkels in de loop van de dag wel open kunnen gaan, wordt nog bekeken.

