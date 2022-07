Ontwerper Dirk ziet zijn wielershirt wekenlang in de Tour: 'Iconisch!'

Hét Tourshirt voor wielerteam Jumbo-Visma ontwerpen, was voor Dirk van Gaal (40) al een droom. Maar de wielrenners tijdens de Tour de France er daadwerkelijk mee zien fietsen? Dat maakte het plaatje helemaal compleet voor de wielerfanaat uit Heeze. "Het was fantastisch."

Dirk deelt zijn grote liefde voor wielrennen met zijn vader van 70. Daarom nam Dirk hem de eerste week van de Tour mee naar Frankrijk. "Hij was apetrots op mij", vertelt Dirk. "Dat we daar met elkaar keken naar het shirt dat ik ontworpen heb, bracht alles mooi samen."

Die missie slaagde: het team van Jumbo-Visma deed het uitstekend in de Tour. Zo was de eindzege voor Jonas Vingegaard. Hoewel die veel in het geel reed, was Dirks shirt regelmatig prominent te zien bij de andere topwielrenners. "Als het team de hele Tour een beetje achteraan had gebungeld, was het minder leuk geweest. De goede resultaten maakten het shirt echt iconisch."

Zijn telefoon stond de afgelopen dagen dan ook niet stil. "Ik kreeg iedere dag wel berichtjes van bekenden. Dan stuurden ze: dat shirt helpt vast en zeker." Die berichten las Dirk met enig voorbehoud. "Mijn ontwerp vormde een onderdeel in een heel concept van een reclamebureau. Uiteindelijk was ik daarin maar een heel klein deeltje."