Wedstrijd om Johan Cruijff Schaal niet vervroegd: KNVB wijst verzoek PSV af

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar PSV wordt gewoon komende zaterdag gespeeld. PSV had voetbalbond KNVB gevraagd het duel eerder te spelen om zo wat langer voorbereidingstijd te hebben voor de ontmoeting met AS Monaco op dinsdag 2 augustus. Dit in de derde voorronde van de Champions League. De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal vervroegen, is volgens de KNVB niet mogelijk.

"Het klopt dat er een verzoek is geweest en dat we hierover hebben meegedacht met PSV. Als KNVB zijn wij er immers voor de clubs en denken we zo veel als mogelijk mee met de clubs", laat een woordvoerder van de voetbalbond weten.

Volgens hem bleek de termijn om nog te schuiven met de wedstrijd te kort. "In een dergelijke situatie moet ook contact worden gelegd met de politie Amsterdam, de Johan Cruijff ArenA en ESPN. Organisatorisch vraagt het namelijk nogal wat om een wedstrijd te verplaatsen. De uiteindelijke conclusie was dat het op deze korte termijn niet meer te realiseren viel om nog te schuiven met deze wedstrijd."

De datum van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal was al lange tijd bekend. PSV hoopte de uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League op woensdag 3 in plaats van dinsdag 2 augustus te kunnen spelen, maar dat is niet het geval. De thuisclub mag namelijk uit die twee data kiezen en Monaco heeft voor 2 augustus gekozen.

De return tussen PSV en AS Monaco is dinsdag 9 augustus in Eindhoven. De winnaar plaatst zich voor de play-offs, waarin een plek te verdienen is voor het lucratieve hoofdtoernooi van de Champions League.

