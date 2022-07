'De vrijheid en acceptatie op Roze Maandag, moeten er elke dag zijn'

Roze Maandag trekt tijdens de Tilburgse Kermis tienduizenden bezoekers. Voor veel mensen hét moment om zichzelf in alle vrijheid en zonder angst te uiten. Roze Maandag is niet alleen een enorm kermisfeest, het is ook een statement dat iedereen zichzelf kan en mag zijn in Tilburg. En zo voelen de bezoekers het ook.

René (61) uit Heeze op Roze Maandag (foto: Collin Beijk)

René: "Roze Maandag is een feest van gelijkheid. Ik kom hier al twintig jaar en sindsdien is mijn zelfvertrouwen enorm gegroeid. Ik was wat onzeker, maar ik ben nu echt wie ik ben, daar komt niets tussen. Dat komt ook omdat de acceptatie van homo's in de samenleving groter is geworden, hoewel dat nu wel een stukje terugloopt. We moeten dat zien om te draaien. Vandaag wordt iedereen geaccepteerd, maar morgen is dat weer anders op veel plekken. We hebben dus nog een lange weg te gaan."

Roosmarijn (33) uit Tilburg op Roze Maandag (foto: Collin Beijk).

Roosmarijn: "Liefde is vrij en iedereen moet kunnen houden van wie ze willen en doen wat ze willen. Ik ben zelf biseksueel. Hou gewoon van elkaar en stop met het labelen van mensen. Ik ben blij dat Roze Maandag er weer is na die coronajaren en we weer in kostuum rond kunnen lopen. De dragqueens zien er weer prachtig uit, het is echt een kunstvorm. Ik hou echt van deze community."

Gaby (41) uit Tilburg op Roze Maandag (foto: Collin Beijk)

Gaby: "Het is een prachtig feest waar iedereen kan en mag zijn wie die wil zijn. Ik woon nu tien jaar in Tilburg, maar doe pas de laatste jaren echt mee. Zo met mijn masker rondlopen, is echt vrijheid voor mij. Roze Maandag is een dag van acceptatie, dat zou elke dag zo moeten zijn. Gelukkig heb ik 'schijt' aan wat mensen van mij vinden, dus ik kan en durf elke dag mijzelf te zijn. Dat geldt helaas niet voor iedereen."

Jonalinde (27) uit Tilburg op Roze Maandag (foto: Collin Beijk).

Jonalinde: "Ik voel mij trots en merk ook dat ik mij veiliger voel tijdens Roze Maandag. Het is fijn dat je hier gewoon met een regenboogvlag rond kan lopen zonder dat je jezelf zorgen hoeft te maken. Zo voel ik het tenminste. Ik ben transseksueel, maar ga niet zo snel naar een 'pride walk' vanwege de drukte, maar dit is zo bijzonder dat ik graag over die angst heen stap. Je kan hier mensen zonder probleem aanspreken en nieuwe vrienden maken, het is echt leuk en ik ben er volgend jaar weer bij."

Roanny (22) uit Tilburg op Roze Maandag (foto: Collin Beijk).

Roanny: "Het mag gevierd worden dat iedereen anders en uniek is. Roze Maandag is ook een viering van creativiteit en kleur waar mensen zichzelf prachtig opmaken en uitdossen. Ik ben als Tilburgse al vaker hier geweest, maar ik doe voor het eerst actief mee nu ik mijzelf beter ken en begrijp. Ik weet nu ook veel beter wat er wordt gevierd. Hier durft iedereen zichzelf te zijn en zijn favoriete kleding aan te trekken. Dat is heel belangrijk."

Lisanne (23) uit Tilburg op Roze Maandag

Lisanne: "Roze Maandag is een viering van jezelf zijn. In Tilburg kan dat gelukkig altijd, maar dat is niet overal in Nederland zo. Dat we hier als LHTBI-gemeenschap zo samen kunnen zijn, geeft mij een heel fijn en warm gevoel. Dit is mijn eerste Roze Maandag, maar zeker niet de laatste. Wat je hier ziet, is hoe we elke dag als mensen met elkaar zouden moeten omgaan. Dit is hoe acceptatie eruit ziet."

Sven (26) uit Zwijndrecht op Roze Maandag (foto: Collin Beijk).