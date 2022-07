Vrouw wil niet van eiland af: politie, ambulance en duikteams gealarmeerd

De vrouw is toch naar de kant gekomen (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Het gedrag van de vrouw trok veel publiek (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Onder meer de brandweer rukte uit (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Ook politie en ambulance waren paraat (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Brandweerlieden houden een oogje in het zeil (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/5 De vrouw is toch naar de kant gekomen (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Een vrouw heeft maandagmiddag opschudding veroorzaakt in het Henri Dunant Park in Eindhoven. Ze was rond half drie in een grote vijver naar een eiland gezwommen en wilde daar niet vanaf. Ze sloeg verzoeken van massaal opgetrommelde agenten in de wind.