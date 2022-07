Knalroze en soms wat extravagant: zo viert Tilburg Roze Maandag

Alles door een roze bril vandaag in Tilburg, letterlijk en figuurlijk. Want overal waar je kijkt, is het roze. De sfeer is relaxt en vrolijk, iedereen heeft zin in een feestje en viert dat met elkaar. De boodschap van Roze Maandag: liefde en respect voor iedereen. En dat voel (en zie) je. Wij waren erbij. Bekijk de foto's en zie hoe Roze Maandag wordt gevierd.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Voor het eerst in drie jaar is het eindelijk weer Roze Maandag in Tilburg. Een dag waarop iedereen feest, losgaat en viert wie die is.

Liefde en respect voor elkaar.

Je hoeft ook niet over de koppen te lopen, want in de straten is maandagmiddag genoeg plek voor iedereen. En het is natuurlijk zien en gezien worden. Zodra de eerste dragqueens ergens opduiken, is iedereen er als de kippen bij om een kiekje te maken, het liefst sámen met een aantal prachtig uitgedoste dames.

Smile!

Door het centrum loopt maandag de Pride Walk, een bonte stoet gekleurde feestvierders. Ze vragen aandacht voor gelijkwaardigheid en acceptatie van iedereen. Of zoals een deelnemer het omschrijft: maak een vuist tegen bekrompenheid!

De stoet van het station naar de Bierhal.

'Maak een vuist tegen bekrompenheid'.

Miss Leather Netherlands 2021 voorop in de Pride Walk.

Die Pride Walk eindigt met een knal, vlak voor de kerk bij de Amstel Bierhal.

Een knal om het einde van de Pride Walk aan te geven.

Wie niet genoeg krijgt van extravagantie op de Tilburgse Kermis, meldt zich in de Stationsstraat, waar verschillende shows gegeven worden.

Dragqueenshow in de Stationsstraat.

Maar ondertussen is het ook 'gewoon' kermis. Zwaaien en zwieren voor jong en oud. Voor mensen in roze gekleed en voor dragqueens. Met huisdier of zonder je huisdier.

Zelf eendjes vangen met je hengel.

'Pomchi' mocht ook mee met het baasje.

Deze griezel liet deze dames behoorlijk schrikken bij het Spookhuis..

En sommige kermisbezoekers hadden maandag éxtra veel geluk. Zoals Zoë (13) uit Tilburg. Zij won een gigantisch grote beer. "En ik had er niet eens geld in gedaan, er zat nog wat in van een ander!"

Prijzen!

Ben je nog niet uitgekeken en wil je alle foto's zien die we maakten op Roze Maandag? Bekijk dan hier de complete fotoreportage. Roze Maandag is niet alleen een enorm kermisfeest, het is ook een statement dat iedereen zichzelf kan en mag zijn in Tilburg. En zo voelen de bezoekers het ook.