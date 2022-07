Boerenerfdag niet bedoeld als protestmanifestatie: 'Niemand afschrikken'

De Boerenerfdag Altena in augustus is volgens Bartje de Gauw van de boerenorganisatie ZLTO Altena-Biesbosch zeker geen protestmanifestatie. “De bezoekers zullen natuurlijk ook praten over de plannen van de overheid en de boerenprotesten. De actualiteit hoort erbij, maar onze 17e Boerenerfdag is niet bedoeld om reuring en of sensatie te veroorzaken."

Rob Bartol Geschreven door

De Boerenerfdag wordt voor het eerst na twee coronajaren weer gehouden. Dat gebeurt op zaterdag 27 augustus op waterbuffelboerderij Buffelgaard Verschure in Wijk en Aalburg. De organisatie ligt bij de plaatselijke ZLTO, de Agrarische Natuurvereniging (ANV) en de streekproductenorganisatie Puur uit Altena. In de twintig jaar dat er in de regio Altena boerenerfdagen worden gehouden, is het nog niet eerder voorgekomen dat overheid en boeren zo lijnrecht tegenover elkaar stonden. De organisatie zet alles op alles om de huidige problematiek niet te laten overheersen en rekent op een vanouds gezellige familiedag. “De opzet van onze Boerenerfdag is om bezoekers kennis te laten maken met de mooie kanten van boerenbedrijven in de regio Altena", vertelt ZLTO'er Bartje de Gauw. “We gaan voor een positieve insteek, ook nu. Zeker nu. Onze Boerenerfdag is vooral niet bedoeld om reuring en sensatie te veroorzaken."

"Geen toestanden want we willen mensen niet afschrikken.”

Richard Verschure is eigenaar van de waterbuffelboerderij met zo'n tweehonderd waterbuffels, waarvan honderd kalfjes. “Ik verwacht niet dat de huidige problemen tussen overheid en boeren onze Boerenerfdag gaan overschaduwen”, zegt hij. “De nadruk wordt gelegd op een gewone Boerenerfdag, een uitje voor oud en jong. We doen wat we altijd gedaan hebben en dat is ons bedrijf opengooien voor het publiek. Boer en burger dichter bij elkaar brengen op een positieve manier."

Waterbuffels van de Buffelgaard hebben het héél goed naar hun zin.

Plaatselijk ZLTO-voorzitter Bartje de Gauw: “Wij staan straks ook met een stand op het bedrijf. We krijgen dan natuurlijk vragen over de huidige situatie en die gaan we ook beantwoorden.” Berdine den Hertog van de Boerenerfdag-organisatie is het met hem eens. “We willen mensen zo neutraal mogelijk kennis laten maken met een werkend bedrijf. Het is de kans om mensen zelf een mening te laten vormen. We willen zeker geen toestanden want we willen mensen niet afschrikken.”

“Als de vlag al wappert, dan zal er op een normale manier worden gevlagd."

Als de Nederlandse vlag wappert op de Boerenerfdag in Altena, hangt die vlag dan ondersteboven of gewoon? ZLTO-voorman De Gauw: “Als de vlag al wappert, dan zal er op een normale manier worden gevlagd. Dan hangt de vlag recht: rood-wit-blauw.” “Waarom? Omdat er best veel mensen zijn die zich storen aan vlaggen die ondersteboven hangen, zeker veteranen. En onze Boerenerfdag is géén protestmanifestatie”, benadrukt hij.