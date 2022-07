112-nieuws: meisje uit Zundert vermist • vrouw overleden na crash N270

03.21

Een automobiliste is maandagnacht gewond geraakt nadat ze met haar auto crashte op de Bergstraat in Boekel. Ze reed in een flauwe bocht rechtdoor en raakte twee lantaarnpalen. Een reed ze volledig uit de grond. Daarbij werd een gasleiding geraakt. De brandweer werd opgeroepen om de gasdamp neer te slaan met water. Enexis werd ingeschakeld om het lek te dichten. De bestuurster is nagekeken in de ambulance en voor verder onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.