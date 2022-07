Honderden kaartjes voor ernstig zieke Maudy: 'Ik heb er een dagtaak bij!'

Zijn erg zieke zus Maudy (24), die aan bed gekluisterd is, een beetje opvrolijken. Dat was het grote doel van Jordie uit Mill toen hij vorige week vrijdag een kaartjesactie op touw zette. En met succes: binnen een paar dagen zijn er al honderden persoonlijke kaartjes vol mooie boodschappen binnengekomen in Mill. Maudy straalt, en Jordie ook.

Bij Maudy is een aantal jaar geleden een progressieve spierziekte vastgesteld. De laatste tijd is haar situatie erg verslechterd. Ze ligt zoveel in bed omdat haar ademhaling sterk achteruit gaat.

"Wij willen Maudy graag iets positiefs meegeven."

"Het liggen op bed geeft haar op zich wel rust, maar ze mist de vrolijkheid om zich heen heel erg. Ze heeft onze familie zoveel vreugde gebracht: gekke, grappige, prachtige en onverwachte momenten. De situatie is zoals die is, maar graag willen wij haar iets positiefs meegeven waarvan ze kan genieten vanuit haar bed. Iets dat haar kleine wereld een beetje vergroot", legde Jordie vrijdag uit. Hij typeert zijn zus, die een verstandelijke beperking heeft, als iemand die 'altijd op iedereen af sprong'. "Binnen twee minuten was je haar beste vriend en kreeg je een kus op de wang. Die euforie mist ze nu een beetje. "

"Driehonderd kaartjes op zaterdag, ik moest er bijna van huilen."

Daarom wilde hij iets voor Maudy doen. Iets dat haar wat zou opvrolijken. Toen kwam hij op het idee mensen op te roepen haar een kaartje te sturen. Die oproep op social media werd vele honderden keren gedeeld en de post stroomt inmiddels binnen in Mill. "Het is niet normaal", vertelde Jordie dinsdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Zaterdag kwam de postbode aanlopen en toen kwamen er al driehonderd kaartjes binnen. Op zaterdagochtend al! Ik moest er bijna van huilen. Nu staat de teller op ruim vierhonderd!"

"Heel veel mensen hebben er zoveel moeite in gestoken!"

En daar bleef het niet bij. "Er zijn ook tientallen ballonnen binnengekomen, cadeautjes, gehaakte knuffels en chocolade. Zondag en maandag komt er normaal gesproken amper post binnen bij ons in Mill, dus deze dinsdag verwachten we ook nog een berg." Alle aandacht doet Maudy erg goed. "Iedere dag zijn we vijf uur lang kaartjes aan het uitpakken en de berichten van bekenden en onbekenden aan het voorlezen. Mensen die haar steunen of een mooi gedicht hebben geschreven. Dat valt heel erg op, heel veel mensen hebben er zoveel moeite in gestoken, hebben de kaarten helemaal volgeschreven." Het doet zijn zus heel veel goed. "Maudy is zo aan het genieten van alle kaartjes en indrukken! Sommige zinnetjes filteren we er wel uit, moet ik eerlijk zeggen, om alles heel positief te brengen. Maar echt van ieder kaartje krijgt ze een glimlach op haar gezicht. Het is zo overweldigend! Ik heb er bijna een prachtige dagtaak bij omdat zoveel mensen op de oproep gereageerd hebben!" Mochten er nog meer mensen zijn die Maudy een plezier willen doen door iets liefs op te sturen, dan mag dat naar het adres Meulenveldt 2, 5451 HV in Mill.