Opzettelijk of ongeval: 8 jaar cel geëist tegen man die stalker doodreed

Marco van den B. (26) uit Raamsdonksveer reed op 23 oktober de 35-jarige Ferdi uit Oosterhout aan. Het slachtoffer dat te voet was, kwam bekneld te zitten tussen de bestelbus en een muurtje en overleed op de plek van het ongeval. Het slachtoffer had eerder een hele reeks bedreigingen naar de verdachte en zijn vriendin gestuurd. "Een ongeluk", zegt de verdachte over de aanrijding. De officier van justitie gaat uit van opzet en noemt het doodslag. Zij eist acht jaar celstraf.

Over de feiten waren weinig vragen. Op camerabeelden van een buurtbewoner is duidelijk te zien wat er gebeurd is. Het slachtoffer parkeert zijn auto op de parkeerplaats bij De Burcht in het centrum van Oosterhout. Hij loopt naar een appartementencomplex en belt daar aan. Niemand doet open. De man begint boos te bellen terwijl hij rondjes loopt op het parkeerterrein. Hij pakt een lange stok en legt die klaar in de bosjes.

Na een half uur loopt hij naar de rand van de weg, wachtend op iemand. Om kwart over twaalf komt een wit bestelbusje hard aanrijden met de verdachte achter het stuur. Ferdi pakt de stok en zwaait ermee maar lijkt de bus niet te raken. Het busje rijdt iets door, keert en rijdt terug waarbij het slachtoffer op de motorkap terechtkomt en daarna klem komt te zitten tussen de bestelwagen en de tuinmuur van een huis.

Geen toevallig slachtoffer

Het is geen toevallig slachtoffer. Bij de inhoudelijke zitting die 3,5 uur duurde, nam de rechter uitgebreid de tijd om de verdachte te verhoren over de voorgeschiedenis van het incident. Ferdi kende Rianne, de vriendin van de verdachte van het werk. Later begint hij het stel te stalken, volgens sommigen omdat ze hem afgewezen heeft. 251 screenshots van bedreigingen zitten in het politiedossier: "Ik bind je vriendin vast en neuk haar dood" bijvoorbeeld.

Regelmatig belt Ferdi Rianne, ook op de dag van het fatale ongeluk. Haar vriend heeft hem nog nooit gezien, wel gesproken. "Omdat de bedreigingen die dag alleen op Rianne waren gericht, wilde ik het gesprek met Ferdi aangaan. We hadden een pasgeboren zoon, ik wilde het oplossen."

Bus keren

Op de parkeerplaats waar ze afgesproken hebben, gaat het dus mis. "Hij sloeg met zijn stok tegen mijn bus", beweert de verdachte. "Ik raakte in paniek, wilde daar weg. Het werd me zwart voor de ogen van angst." De rechters vroegen de verdachte meerdere keren waarom hij niet gewoon linksaf was geslagen, de straat uit. Door te keren leek hij bewust de confrontatie op te zoeken. "Ik dacht dat het een doodlopende straat was", antwoordt hij.

'Verdient levenslang'

Volgens de nabestaanden van Ferdi is het een duidelijke zaak. "Ik zou hem graag doodmaken, hij verdient het", zegt zijn vader over de dader. "Ferdi was een sociale jongen, in de bloei van zijn leven. Ik heb hem nog gezegd, ga niet naar die mensen want dat wordt je dood. De dader mag hier nooit mee wegkomen en moet levenslang krijgen."

De moeder zegt in een emotioneel betoog dat ze niet meer met plezier thuis woont. Daar woonde Ferdi namelijk ook nog. "Die lege stoel kan ik niet aan. Ik huil mezelf in slaap. Omdat jullie voor eigen rechter hebben gespeeld, hebben jullie mijn leven verwoest. Jij bent een gewetenloze moordenaar", zo sluit ze af.

'Noodweer'

De officier van justitie acht opzet bewezen en eist acht jaar cel. De advocaat van de verdachte gaat voor vrijspraak of een maximale gevangenisstraf van drie jaar. "Er is sprake van noodweer. Mijn cliënt voelde zich bedreigd."

De officier wil daar niet aan. "Een grote bestelbus heeft veel meer kracht dan een voetganger met een boomtak. De verdachte zegt dat hij in paniek was. Deze situatie en de beelden passen daar niet bij."

Op de camerabeelden is namelijk te zien dat de verdachte na de aanrijding rustig uitstapt, de bus op slot draait, onder de auto kijkt en hard wegrent. Hij laat zich ophalen door een vriend tegen wie hij zegt dat hij iemand heeft aangereden.

"Dat realiseerde ik me pas later, toen ik met die vriend sprak. Op het moment van het ongeluk niet. Ik heb hem ook niet zien liggen onder de bus. Hij had de voorruit verbrijzeld met een tak, dus ik heb hem ook niet voor de bus zien staan. Ik was in trance en dacht alleen, ik moet weg uit deze situatie."

De rechter doet over twee weken uitspraak.

