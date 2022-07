Femke Gerritse gaat voor bolletjestrui en haar vader kliedert de weg vol

Femke Gerritse aast deze dinsdag op de bolletjestrui in de Tour de France voor vrouwen. De 21-jarige renster uit Rosmalen maakt haar debuut in deze wielerronde, maar is ambitieus. Haar vader en moeder staan langs het parcours om haar aan te moedigen, zoals zo vaak.

"Om zo wat makkelijker achter de koers aan te kunnen rijden. We proberen dit heel veel te doen, maar het lukt niet altijd. We hebben tenslotte allebei ons werk en we hebben ook een zoon. Die verdient natuurlijk ook aandacht. Maar we proberen wel zoveel mogelijk met Femke mee te gaan, ja."

Dat ze de eerste Tour de France van hun dochter zouden bijwonen, was een zekerheidje. "Daar hebben we echt onze vakantie op afgestemd", vertelt Frank. "Het was natuurlijk wel even afwachten of ze geselecteerd zou worden en of haar ploeg Parkhotel uitgenodigd zou worden, maar dat is allemaal gebeurd. Eigenlijk perfect, zeg maar."

De etappe van dinsdagmiddag start in Reims en is, in tegenstelling tot de eerste twee etappes, heuvelachtig. De rensters moeten onder meer de Côte de Mutigny bedwingen, een ultrasteil heuveltje van negenhonderd meter met een stijgingspercentage van 12,1 procent. En de Mont Bernon met een stijgingspercentage van 4,6 procent. "Dat is heel leuk voor mij", liet Femke voor aanvang van de Tour al weten.