Man filmde verdrinkingsdood van vriend in zwemplas

De 53-jarige man uit Den Bosch die vrijdagavond werd aangehouden nadat zijn vriend verdronk in een plas aan de Jan Heijmanslaan in Rosmalen, blijkt dat fatale voorval te hebben gefilmd. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bevestigd.

"Toen we bij de plas arriveerden, hadden we vrij snel in de gaten dat er een filmpje van de verdrinkingsdood was gemaakt. De verdachte heeft de beelden zelf aan de politie overhandigd", zegt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Justitie heeft de verdachte in vrijheid gesteld en onderzoekt in hoeverre hij schuldig is aan het achterlaten van iemand die in een hulpeloze toestand verkeert. "Duidelijk is dat hij niet direct te hulp is geschoten. In hoeverre hij wist dat zijn vriend in nood verkeerde, maakt deel uit van het onderzoek. De verdachte is pas later in actie gekomen en heeft toen de zwemmer uit het water gehaald", aldus de woordvoerder.

Sectie

Er is sectie gepleegd op het 53-jarige slachtoffer uit Den Bosch. Daaruit blijkt volgens justitie dat er aanwijzingen zijn dat de man in Het IJzeren Kind door verdrinking om het leven is gekomen. "Hij is dus niet vooraf onwel geworden. Het toxicologische onderzoek loopt nog. Dat moet aantonen of er mogelijks drugs of alcohol in het spel zijn. De resultaten van dat onderzoek zijn binnen twee weken duidelijk."

De politie zag de man die de verdrinkingsdood filmde aanvankelijk als getuige. In overleg met het Openbaar Ministerie is de Bosschenaar enkele uren later toch opgepakt nadat zijn filmpje was bekeken.

