Plan voor vuurwerkverbod vanaf jaarwisseling 2023/2024 in Eindhoven

Als het aan de gemeente Eindhoven ligt, mogen inwoners vanaf de jaarwisseling 2023/2024 geen vuurwerk meer afsteken. Dat heeft het college laten weten. Onlangs werd nog bekend dat er dan nog geen landelijke verbod zal gelden, tot teleurstelling van Eindhoven: "Een gemiste kans."

Eind vorig jaar werd al bekend dat de gemeente aan het lobbyen was in Den Haag om een landelijk verbod af te dwingen. Dat deed Eindhoven samen met een aantal andere Nederlandse gemeenten.

Zonder succes dus: in de Tweede Kamer was er nog geen meerderheid voor het voorstel. Daar willen ze eerst wat het effect is van het eerdere verbod op vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk. Door de ongewone coronajaarwisselingen van de afgelopen twee jaar, zou daar nog geen helder beeld van zijn.

Alternatief voor vuurwerk

Toch besluit Eindhoven nu niet langer te wachten op landelijk beleid. Als de plannen van het college doorgaan, mogen inwoners tijdens de komende jaarwisseling voor het laatst zelf aan de slag. Voor het jaar erop moeten er dan alternatieven zijn voor het vuurwerk. Hoe dat er precies uit moet zien, wordt nog niet duidelijk.

Het is sowieso nog de vraag of de doelstelling gehaald wordt. Op dit moment doet het college nog onderzoek naar het geplande vuurwerkverbod. Zo wordt gekeken of er voldoende draagvlak is onder de bewoners, of een verbod wel kan worden gehandhaafd en wat de weggevallen inkomsten betekenen voor lokale vuurwerkverkopers.

Vorige maand werd nog bekend dat er nog geen landelijk vuurwerkverbod komt: