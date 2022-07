Recordseizoen voor wespen: 'Nog nooit ze druk gehad als nu'

Bas Ansems uit Vessem is er maar druk mee: het verwijderen van wespennesten in de regio Eindhoven. Ook vandaag moet hij druk aan de slag, onder meer in een achtertuin waar een nest voor overlast zorgt. In de achttien jaar dat hij ongedierte verwijdert, heeft hij het nog nooit zo druk gehad met wespen als nu.

marvin hop Geschreven door

Bas loopt voorzichtig een rondje rondom het nest vlakbij het terras. "Ik zie het al: een nest met zo'n 5000 tot 7000 wespen. Het zijn gewone wespen en die gaan we zo uitschakelen." Hij trekt zijn imkerpak aan, pakt een pomp en spuit een klein beetje wit poeder in de opening van het nest. "Met een uurtje of twee zal het hier een stuk rustiger zijn." Het gif moet ervoor zorgen dat de koningin het loodje legt. Dan zal ook het grootste deel van de andere nestbewoners doodgaan. Dit is niet het enige nest dat Bas vandaag moet verwijderen. Hij kan wel verklaren waarom het nu zo druk is: "Het komt door de zonuren in de lente. Alles was toen eigenlijk perfect voor de wesp."

Hij legt uit dat een nest heel fragiel is aan het begin van het seizoen in maart en april. Zo'n nest is dan heel gevoelig voor vorst of vocht en dat hebben we nauwelijks gehad. "Er zijn ook weinig natuurlijke vijanden die deze winter nesten hebben verstoord." Het isoleren van huizen helpt ook niet mee. "Als we alles van de onderste tot de bovenste dakpan dichtstoppen en verwarmen, is de kans veel groter dat een koningin de winter overleeft." Vroeger stierven er meer koninginnen door vorst, schimmel of natuurlijke vijanden. Nu weten ze steeds vaker huizen te vinden om de winter door te komen. "Die koningin gaat lachend door".

Wesp met bestrijdingsmiddel erop

Bas hoort wel eens dat mensen expres het nest niet verwijderen omdat ze dat erg vinden voor de natuur. Maar dat is volgens hem een groot misverstand. "Dit nest met 5000 wespen vreet rustig zo'n 120.000 insecten per dag. Daaronder zijn natuurlijk ook vervelende insecten, maar het nadeel is gewoon dat wespen steken."

"Je kan niet voorkomen dat je wespen in je tuin of je huis krijgt."