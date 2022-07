Vuurwerkverbod is kansloos volgens handelaar: 'Maakt het alleen maar erger'

Hij heeft alle discussies over een vuurwerkverbod al eens meegemaakt. Vuurwerkhandelaar Jan de Wit (63) die al meer dan 35 jaar vuurwerk verkoopt in Eindhoven en Helmond, zegt het aangekondigde vuurwerkverbod van de gemeente Eindhoven niet serieus te nemen: "Het is kansloos".

'Op weg naar een zo vuurwerkvrij mogelijk Eindhoven.' Dat is de ambitie van de gemeente Eindhoven. Maar vuurwerkhandelaar Jan de Wit gaat in december gewoon weer vuurwerk verkopen. De verkoop wordt immers niet verboden. Plannen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor een landelijk vuurwerkverbod zijn onlangs in de Tweede Kamer gesneuveld. Dat Eindhoven het afsteken van vuurwerk aan banden wil leggen, is volgens Jan de Wit vooral symboolpolitiek. De afgelopen coronajaren, toen er ook geen vuurwerk mocht worden afgestoken, bleek dat zo'n verbod totaal niet valt te handhaven. Er werd volop geknald op straat, ondanks dat verbod. Dat zal nu niet anders zijn, denkt de handelaar.

"Veel jongere ondernemers zijn er al mee gestopt."

Leuk is de handel in vuurwerk door alle onzekerheid en discussies al lang niet meer, volgens De Wit. "Op mijn leeftijd denk ik, het zal mijn tijd wel duren, maar veel jongere ondernemers zijn er al mee gestopt." Onder meer in Someren, Helmond en Eindhoven gooiden handelaren het bijltje er al bij neer. Het zijn vooral mannen van onder de dertig die vuurwerk kopen, zegt de Wit. Omdat in Nederland alleen nog siervuurwerk verkocht mag worden, zie je al dat ze uitwijken naar België en Duitsland om zwaarder knalvuurwerk te halen.

"Een verbod om vuurwerk af te steken, zal niets veranderen."